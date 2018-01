Nissan, KEPCO και Sumitomo Electric λανσάρουν πιλοτικά πρόγραμμα τηλεφόρτισης

Η Nissan Motor Co. Ltd., η Kansai Electric Power Co. Inc. (KEPCO) και η Sumitomo Electric Industries Ltd., ξεκίνησαν δοκιμές εργαλείων, σχετικών με την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων μέσω τηλεχειρισμού.

Εξήντα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα που ανήκουν σε ιδιώτες και στην KEPCO, θα εξοπλίζονται με διακόπτες EV, που αναπτύσσονται από την KEPCO και την Sumitomo Electric. Οι Nissan, KEPCO και Sumitomo Electric θα συνδέσουν τους διακομιστές τους για να ενεργοποιήσουν την φόρτιση από απόσταση, να συλλέξουν πληροφορίες για τα οχήματα, όπως και για να εντοπίσουν την διαθέσιμη χωρητικότητα φόρτισης.

Η δοκιμή είναι η πρώτη του είδους της στην Ιαπωνία. Είναι μέρος του έργου VPP της Kansai, ως μια επίδειξη των εικονικών μονάδων παραγωγής ενέργειας , αλλά και των συστημάτων που ενσωματώνουν πολλούς τύπους πηγών ενέργειας, για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης και ευέλικτης παροχής ενέργειας. Στόχος είναι η δημιουργία μια τεχνικής πρακτικής , καθώς και η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, ως πηγών ενέργειας.

Η Nissan κατασκευάζει το πιο δημοφιλές ηλεκτροκίνητο όχημα στον κόσμο, το Nissan LEAF. Η νέα γενιά του εν λόγω μοντέλου με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, κυκλοφορεί ήδη στην Ιαπωνία από τον περασμένο Οκτώβριο. Στην Ελλάδα, το νέο Nissan LEAF, θα είναι εμπορικά διαθέσιμο τον ερχόμενο Μάιο.

Η Nissan, η KEPCO και η Sumitomo Electric συνεργάζονται για την επίτευξη ενός μέλλοντος με μετακινήσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασισμένες στην αποτελεσματική χρήση ενέργειας και στη σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα διαδίδονται ευρέως.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)