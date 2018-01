Σε λειτουργία το έργο ηλεκτροδότησης της Τήλου

Ύστερα από τρία χρόνια προετοιμασίας, το πρωτοποριακό υβριδικό έργο για την ηλεκτροδότηση της Τήλου μπαίνει ως τις αρχές Φεβρουαρίου το αργότερο, σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 16 Ιανουαρίου έκλεισε και η τελευταία εκκρεμότητα, που ήταν η υπογραφή της σύμβασης πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών) και του παραγωγού, που είναι ο όμιλος EUNICE Energy Group.



Γεγονός που, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ζήσιμος Μαντάς, Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ομίλου καθιστά το «TILOS Project» τον πρώτο στην Ευρώπη Υβριδικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με υπογεγραμμένη Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.



Το έργο συνδυάζει παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσή της σε συσσωρευτές προκειμένου οι καταναλωτές να τροφοδοτούνται και σε περιόδους που οι ανανεώσιμες πηγές (ήλιος και άνεμος) δεν είναι διαθέσιμες ή δεν επαρκούν. Αποτελείται από μια ανεμογεννήτρια ισχύος 800 κιλοβάτ, φωτοβολταϊκό 160 κιλοβάτ και μπαταρία με αποθηκευτική ικανότητα 2,4 μεγαβατωρών που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού για μιάμιση περίπου ημέρα, σε περίοδο χαμηλής ζήτησης, που είναι ο χειμώνας καθώς το καλοκαίρι τα φορτία αυξάνονται λόγω τουρισμού. Υπολογίζεται ότι συνολικά στη διάρκεια του έτους το έργο θα καλύπτει το 80 - 85 % των αναγκών του νησιού, ενώ θα υπάρχουν ημέρες και ώρες που το σύνολο της ζήτησης της Τήλου θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές και θα υπάρχει περίσσεια ενέργειας, η οποία θα διοχετεύεται στην Κω μέσω της υπάρχουσας υποβρύχιας διασύνδεσης. Μία ακόμη σημαντική για τους κατοίκους συνιστώσα είναι ότι από το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να εκλείψουν οι συχνές διακοπές ρεύματος που παρατηρούνταν τις προηγούμενες χρονιές κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης.



Εκτός από το σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης της ενέργειας το έργο περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης και ελέγχου της αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, αλλά και ενεργά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου της ζήτησης μέσω της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ενέργειας σε πλήθος τοπικών καταναλωτών (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).



Το σύστημα πρόγνωσης προβλέπει (με βάση και τις μετεωρολογικές προβλέψεις) την παραγωγή από την ανεμογεννήτρια και το φωτοβολταϊκό τις επόμενες 12, 24 και 36 ώρες. «Αυτό μας βοηθάει να προγραμματίσουμε, πότε θα φορτίσουμε και πότε θα εκφορτίσουμε την μπαταρία», επισημαίνει ο κ. Μαντάς.



Οι έξυπνοι μετρητές καταγράφουν την καμπύλη του φορτίου κάθε καταναλωτή στη διάρκεια της ημέρας και μεταφέρουν τα δεδομένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου που ρυθμίζει τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση ρεύματος. Έτσι, θα μπορεί σε περιόδους υψηλής ζήτησης να περιορίζονται επιλεκτικά τα φορτία. Για παράδειγμα σε περίοδο θερινής αιχμής σε συνδυασμό με βλάβη στη διασύνδεση με την Κω, για να μην υπάρξει γενικό μπλακ άουτ θα μπορεί εξ αποστάσεως να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση π.χ. του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στα σπίτια, ώστε να περιορίζεται η ζήτηση και να απομακρύνεται ο κίνδυνος για το δίκτυο.



Το έργο «TILOS» (Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage) διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τη συμβολή κοινοπραξίας 15 εταίρων από επτά ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων ο ΔΕΔΔΗΕ, η WWF Ελλάς, κ.α. Το έργο απέσπασε πέρυσι το βραβείο του Ενεργειακό Νησιού καθώς και το Βραβείο των Πολιτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης.