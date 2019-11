Οι κεραυνοί δεν τρομάζουν πλέον τον ΔΕΣΦΑ - Νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για την επίδραση των πληγμάτων στο δίκτυο

Η ένταση της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες, καθιστά εξαιρετικά επίκαιρη την πρόσφατα δημοσιευμένη επιστημονική μελέτη για την επίδραση κεραυνικών πληγμάτων στην ακεραιότητα αγωγών φυσικού αερίου, την πρωτοβουλία για την οποία πήρε ο ΔΕΣΦΑ.

Μάλιστα, ο ΔΕΣΦΑ πλέον διαθέτει και ένα εξαιρετικά σημαντικό σχετικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μελέτης.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η τεχνογνωσία από αυτό την πρωτοποριακή αυτή έρευνα μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες εταιρίες που διαχειρίζονται συστήματα σωληναγωγών.

Η μελέτη

Αφορμή για τη συγκεκριμένη επιστημονική εργασία, η οποία δημοσιεύτηκε στο υψηλού κύρους διεθνές περιοδικό, IEEE Transactions of Power Delivery του ΙΕΕΕ που εκδίδεται από το Institute of Electrical and Electronics Engineers, αποτέλεσαν δύο περιστατικά διάτρησης σε θαμμένους αγωγούς του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που προκλήθηκαν από κεραυνικά πλήγματα και δημιούργησαν έντονη ανησυχία στον ΔΕΣΦΑ.

Έτσι, η αρμόδια Διεύθυνση Ακεραιότητας και Επιθεώρησης/Τμήμα Επιθεώρησης του Διαχειριστή συνεργάστηκε με την εξειδικευμένη στα θέματα αντικεραυνικής προστασίας ελληνική εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ και το Εργαστήριο Μοντελοποίησης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος του Πανεπιστημίου Κύπρου για την κατανόηση της επίδρασης των άμεσων κεραυνικών πληγμάτων στο υπόγειο σύστημα των σωληναγωγών αερίου.

Από πλευράς ΔΕΣΦΑ, το έργο συντόνισαν ο Δρ. Νικόλαος Κιούπης και ο κ. Θεαγένης Μανώλης, σε συνεργασία με τον Δρ. Νικόλαο Κόκκινο από την ΕΛΕΜΚΟ και τους κ.κ. Ανδρέα Δημητρίου και Δρ. Χαράλαμπο Α. Χαραλάμπους - Αναπληρωτή Καθηγητή, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η εμπεριστατωμένη μελέτη που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό, είναι βασισμένη σε μοντελοποίηση που επικυρώθηκε με εργαστηριακά δεδομένα και με στοιχεία από υπαίθριες επί τόπου διερευνήσεις και αυτοψίες.

Η μελέτη συμβάλλει καταλυτικά στην αποσαφήνιση του μηχανισμού αστοχίας καθώς και στην ποσοτικοποιημένη προσέγγιση της βαρύτητας καθενός από τις εμπλεκόμενες παραμέτρους.

Το μοντέλο του φαινομένου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μελέτης, επιτρέπει, με την επιλογή συγκεκριμένων παραμέτρων, να καθίσταται πιο εύστοχη και αποτελεσματική η αξιολόγηση του σχετικού κινδύνου στις διάφορες περιοχές της χώρας όπου εκτείνεται το ΕΣΜΦΑ.

Οι παράμετροι που βασικά λαμβάνονται υπόψη είναι:

-Η πυκνότητα των κεραυνών ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας,

-η γήρανση της μόνωσης,

-η διαστρωμάτωση και οι ηλεκτρικές ιδιότητες του εδάφους,

-η επίδραση των υφιστάμενων γειώσεων και των γειτνιαζόντων ηλεκτρικών γραμμών,

- η χωροταξία και οι διαστάσεις του αγωγού.

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει συνάψει συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών για να παίρνει τα στοιχεία για την πυκνότητα κεραυνών σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος του Διαχειριστή.

Η μελέτη, υπό τον τίτλο “Wall Fusion of Buried Pipelines due to Direct Lightning Strikes: Field, Laboratory and Simulation Investigation of the Damaging Mechanism”, είναι διαθέσιμη εδώ.