Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση χώρου με τη νέα σειρά cloud προϊόντων της LG

H LG Electronics (LG) παρουσιάζει το νέο portfolio συσκευών cloud που προσφέρει μεγάλο εύρος λύσεων. Οι νέες τεχνολογικά προηγμένες συσκευές cloud και λύσεις επαγγελματικών οθονών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά κατόπιν παραγγελίας, έρχονται με μια σειρά δυνατοτήτων προσαρμογής με προηγμένες επιδόσεις και δυνατότητα φορητότητας για να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες cloud σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο και προστιθέμενη αξία και αποδοτικότητα στους χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Το portfolio των cloud συσκευών της LG περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε ένα ευρύ φάσμα κάθετων αγορών, όπως τα χρηματοοικονομικά, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Αρχικά, η LG 38 ιντσών 38CK900G είναι μια all in one συσκευή τύπου cloud που είναι εξοπλισμένη με ανάλυση WQHD+ (3840 x 1600) και κυρτή οθόνη IPS. Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία UltraWide αναλογία 21:9, η 38CK900G δίνει στους χρήστες άφθονο χώρο στην οθόνη επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών. Επιπλέον, η 38CK900G έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, του μίνιμαλ σχεδιασμού και της συμβατότητας με προγράμματα αναπαράστασης που μπορούν να συνδεθούν με VM (Virtual Machine) σε απομακρυσμένους διακομιστές όπως VMware View, Citrix Receiver και Microsoft Remote Desktop. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δημοφιλείς επιλογές συνδεσιμότητας, όπως Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet και θύρες USB. Αξίζει να σημειωθεί ότι η LG 38CK900G είναι μια συσκευή cloud που εξασφαλίζει διεργασίες με ασφάλεια ενώ οι προηγούμενες εκδοχές έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον χρηματοοικονομικό κλάδο για πολλά χρόνια.

Το δεύτερο εντυπωσιακό μοντέλο της σειράς είναι η 24 ιντσών LG 24CK550W, μια cloud all-in-one συσκευή με ελαφρώς μικρότερες δυνατότητες προσαρμογής και μικρότερη ανάλυση οθόνης. Εξοπλισμένη με πάνελ IPS ανάλυσης 1920x1080, αυτό το μοντέλο προσφέρει προηγμένη απόδοση, ιδανική για συστήματα που βασίζονται στο cloud και χρησιμοποιούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στους τομείς υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η νέα box-type cloud συσκευή CK500W της LG, διαθέτει απλό σχεδιασμό και μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να υποστηρίζει ταυτόχρονα 4Κ και 2Κ οθόνες.

Tέλος, το 14Ζ980, το οποίο βασίζεται στη βραβευμένη σειρά φορητών υπολογιστών της εταιρείας, oλοκληρώνει τη νέα σειρά συσκευών cloud της LG. Αυτή η συσκευή προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής ζυγίζοντας λιγότερο από 1 κιλό, ενώ είναι εξοπλισμένη με επεξεργαστή Intel Celeron 3965U (Kabylake) και έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία συστημάτων cloud. Επιπλέον, η μπαταρία με ολοήμερη διάρκεια ζωής είναι εξαιρετικά χρήσιμη και βολική για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, συμπληρώνοντας τη μοναδική ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση της 14Z980.

Η νέα cloud σειρά της LG αντικατοπτρίζει τον στόχο της εταιρείας να παρέχει τα καλύτερα cloud προϊόντα για κάθε κάθετη αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες ακόμη και του πιο απαιτητικού χρήστη.