Υλικά, ενέργεια και βιοκλιματικά κτίρια

Στο παρόν άρθρο η Πρόεδρος και Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δρ. Παναγιώτα Μιχαλακάκου – με ειδικότητα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων και στην εξοικονόμηση ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον – και ο Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος συνδυάζουν τα Υλικά, τις Τεχνολογίες Υδρογόνου και την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική για ένα Αυτόνομο Σύστημα.

Μελετάμε τα πράσινα κτίρια, μιας πράσινης κοινωνίας σε μία «μπλε ανάπτυξη», όπως πρόσφατα ανέπτυξε σε συνέδριο του energypress ο κος Μακρίδης, καθορίζοντας ως μπλε την σχεδόν χωρίς εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα τεχνολογία.

Σε εσπερίδα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πριν δυο χρόνια παρουσίασε ο κος Μακρίδης την περίπτωση ενός Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ενσωμάτωσης ΑΠΕ-Η2 για τη Λειτουργία του Αειφόρου Κτηρίου Αναψυχής – Η2ΛΕΚΤΡΑ αλλά και αναφέρθηκε στους τρόπους της ευρύτερης ενεργειακής εκμετάλλευσης του υδρογόνου.

Στο ίδιο συνέδριο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Γεράσιμος Ψωμάς ανέφερε για το νέο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ εντελώς συμπτωματικά. Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του νέου προγράμματος προβλέπεται:

Επίτευξη στόχων ενεργειακής αναβάθμισης

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β

Kατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β+ για κτίρια αρχικής κατηγορίας Γ

Κριτήρια που σχετίζονται με το ενεργειακό αποτέλεσμα

Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις

Για δράσεις που δεν καλύπτονται από το ΠΕΑ απαιτείται ενεργειακός έλεγχος

Ενεργειακός έλεγχος για μεγάλα κτίρια .

Επιλεξιμότητα

Οι γενικές κατευθύνσεις επιλεξιμότητας έργων και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων αφορούν σε:

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος

Αναβάθμιση συστημάτων HVAC

Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ.

Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων παθητικού δροσισμού τα οποία βασίζονται στις αρχές του φυσικού αερισμού, της σκίασης και της ηλιοπροστασίας

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων φυσικού δροσισμού τα οποία εκμεταλλεύονται τις τρεις φυσικές δεξαμενές απόρριψης της πλεονάζουσας θερμότητας που παρέχει η φύση, (έδαφος, ουρανός, νερό)

Σχεδιασμός συστημάτων εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού και βελτίωσης του τεχνητού φωτισμού

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης

Υποστηρικτικές δράσεις

Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.





Σε αυτές τις λοιπές και υποστηρικτικές δαπάνες μπορούν να ενταχθούν:

Yλικά αλλαγής φάσης,

Hλεκτροχρωμικά παράθυρα,

Mαγνητοθερμικά και πιεζοηλεκτρικά υλικά,

Aυτόνομα συστήματα υδρογόνου – κυψελών καυσίμου ή υβριδικά συστήματα,

Bιοαέριο και βέβαια σύνθετα υλικά θερμομόνωσης με νανοσωματίδια.





Δρ. Παναγιώτα Μιχαλακάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, email: [email protected]

Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: [email protected]





