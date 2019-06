Βενιάμης: Χάος στη ναυτιλία από τον κανονισμό για τα καύσιμα

Για χαοτική κατάσταση που προκαλεί στη ναυτιλία η «άστοχη» νομοθετική πρόβλεψη του ΙΜΟ, με την οποία υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να χρησιμοποιούν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (0,5%), έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ΘεόδωροςΒενιάμης.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο του Greek Shipping Summit με θέμα: «2020: The wind of Change in Global Shipping», ο κ. Βενιάμης αφού τάχθηκε υπέρ των στόχων που τίθενται για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έβαλε κατά του «άστοχου» κανονισμού, όπως τον χαρακτήρισε.

Ο ίδιος μάλιστα μίλησε και για «κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα ή να μένουν τα πλοία καραβοφάναρα (σ.σ. ακινητοποιημένα από μπλακ άουτ στις μηχανές τους)».

Όπως εξήγησε, δεν δίνονται από κανέναν εγγυήσεις για την επάρκεια παραγωγής και εφοδιασμού του νέου τύπου καυσίμων, τα ναυπηγεία αποφεύγουν να μιλήσουν για τα λάθη του κανονισμού, ενώ και οι νηογνώμονες που είναι σύμβουλοι του IMO επίσης δεν μιλάνε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η μελέτη που έγινε με καθυστέρηση από τον ΙΜΟ, αφού θέσπισε τον κανονισμό το 2008, και μιλούσε για επάρκεια καυσίμων είναι εσφαλμένη. «Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες στο 60%, ενώ ο ΙΜΟ κάνει λόγο για 80%», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν τα πλοία τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονταισε όλα τα λιμάνια του κόσμου με τα καύσιμα περιεκτικότητα θείου στο 0,5%. Άρα θα πρέπει να κάνουν μίξη με βαριά πετρέλαια. Κανείς δεν εγγυάται την ασφάλεια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ακόμη και η Total έκανε γνωστό ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια μίξη, ενώ από την 1η Μαρτίου του 2020 το λιμάνι της Σιγκαπούρης δεν θα δέχεται πλοία με αναμειγμένα καύσιμα" πρόσθεσε ο κ. Βενιάμης για να υπογραμμίσει: «Υπάρχει κίνδυνος να θρηνήσουμε θύματα. Να μένουν τα πλοία καραβοφάναρα…»

Ο πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του συλλογικού οργάνου της Ένωσης πως είναι ενάντια στα scrubbers(σ.σ. εναλλακτικός μηχανικός τρόπος αποθείωσης εντός του πλοίου) και άφησε αιχμές εναντίον κάποιων που «έχουν το θράσος να κυκλοφορούν και να λένε ότι κέρδισαν από την επένδυση αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η πρόταση της Κομισιόν

Ο κ. Βενιάμης χαιρέτησε και δήλωσε την ικανοποίησή του από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςπρος τον ΙΜΟ να επενεξετάσει κατά πόσο η εναλλακτική χρήση των scrubbers δεν μολύνει το περιβάλλον.

Πρόκειται για πρόταση που βασίζεται σε μελέτη της γερμανικής κυβέρνησης και θέτει το θέμα των scrubbers, του πετρελαίου και ζητήματα ασφάλειας.. Τόνισε ότι η αρχική μελέτη του ΙΜΟ ήταν λανθασμένη: «Εμείς βγαίνουμε και το φωνάζουμε ανοικτά. Όποιος έχει διαφορετική θέση ας το πει επίσης δημόσια», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο πρόεδρος των εφοπλιστών μίλησε και για την ελληνική πρόταση για άλλες εναλλακτικές. Αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα μείωσης της ταχύτητας των πλοίων σε συνδυασμό με τον περιορισμό της κατανάλωσης. Όπως υποστήριξε η πρόταση της Ένωσης έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό.

Η ναυτοσύνη

Ο κ. Βενιάμης ρωτήθηκε επίσης και για τις θέσεις της Ένωσης περί ανάγκης επαναφοράς της ναυτοσύνης των Ελλήνων, της επάνδρωσης δηλαδή με ελληνικά πληρώματα.

«Είμαστε εγκλωβισμένοι στις αγκυλώσεις των συνδικαλιστών. Έχετε ποτέ αναλογιστεί αν έλθουν 30.000 παιδιά στα βαπόρια τι σημαίνει αυτό αναπτυξιακά; Όλα αυτά τα χρήματα έρχονται κατευθείαν στην ελληνική οικονομία και θα προστίθενται στο ΑΕΠ», περιέγραψε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Γιατί να στερούμε το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο παιδί να πάει στη θάλασσα με μισθούς που πληρώνονται διεθνώς είτε είσαι στην Ευρώπη είτε αλλού και όχι με μισθούς ΠΝΟ».

Ναυτική Εκπαίδευση

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών μίλησε και για τα θέματα της ναυτικής εκπαίδευσης αφήνοντας αιχμές σε βάρος του κράτους.

«Εγκαινιάσαμε τη σχολή στη Μηχανιώνα και το ΚΕΣΕΝ και δεν έχει γίνει τίποτα. Διαχρονικά συζητάμε και δεν κοιτάμε κατάματα το πρόβλημα», δήλωσε, ενώ ταυτόχρονα πρότεινε τη δυνατότητα και στα ναυτικά λύκεια να μπορούν να δίνουν πτυχία αξιωματικών.

