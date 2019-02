Σημαντικοί ομιλητές στην παρουσίαση του νέου διεθνούς επιστημονικού τόμου "Transformation of EU and Eastern Mediterranean Energy Networks"

H εκδήλωση παρουσίασης του σημαντικού επιστημονικού τόμου “Transformation of EU and Eastern Mediterranean Energy Networks - Legal, Regulatory and Geopolitical Challenges” του διεθνούς εκδοτικού οίκου Claeys & Casteels ετέθη υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. H διεξαγωγή της εκδήλωσης θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο Δρακόπουλου στα Προπύλαια επί της οδού Πανεπιστημίου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 07.03.19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Εισαγωγικό χαιρετισμό θα απευθύνει ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής κ. Ν. Μαραβέγιας, ενώ για το βιβλίο θα ομιλήσουν ο πρώην Υπουργός ΠΕΝ Καθηγητής κ. Γ. Μανιάτης, ο κ. Αψούρης, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών των ΕΛΠΕ, η κ. Καρακατσάνη, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ και ο Δρ. Θ. Γαλάνης, ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Θ. Παναγούλης, διευθυντής του Energypress. Σύντομη παρέμβαση θα κάνει ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς, συνεπιμελητής του τόμου.

Η συγκεκριμένη επιστημονική εργασία εντάσσεται στην σειρά «European Energy Studies», στην οποία εκδίδονται επιλεγμένες μελέτες κύρους για τον τομέα της Ενέργειας, και συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας του Florence School of Regulation και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης. Στην έκδοση, η οποία αποσπά ήδη σημαντικές θετικές αξιολογήσεις και κριτικές στα πλέον έγκριτα επιστημονικά διεθνή περιοδικά, συμμετέχουν ως συγγραφείς διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες (για αναλυτικές πληροφορίες για τον τόμο και τους διακεκριμένους συγγραφείς δείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης https://www.energy-regulation.eu).

Τον τόμο έχουν επιμεληθεί δύο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί με εξειδίκευση στo γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου Ενέργειας και της Ενεργειακής Ρύθμισης, η Dr. Leigh Hancher, Καθηγήτρια στο Tilburg University και στο Florence School of Regulation και ο Δρ. Αντώνης Μεταξάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης Καθηγητής Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι το Energypress.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το link: https://www.energy-regulation.eu/official-presentation-of-an-accredited-scientific-publication-on-european-energy-networks-under-the-auspices-of-the-university-of-athens/