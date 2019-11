Με τη συμμετοχή των Προέδρων όλων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας η παρουσίαση επιστημονικής εργασίας του καθηγητή Αντώνη Μεταξά

Mε αφορμή την έκδοση του συλλογικού τόμου «Η κρίση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ | The crisis of the Rule of Law in the EU» (Εκδόσεις Ευρασία), την οποία έχει επιμεληθεί ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 στην Αίθουσα Λόγου της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα) επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως «Ένωση Δικαίου» – Απειλείται σήμερα το Κράτος Δικαίου στην ΕΕ;».

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, τ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ο κ. Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κ. Χρήστος Ράμμος, Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επιτ. Αντιπρόεδρος του ΣτΕ και ο επιμελητής του τόμου, Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς. Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ. Στην εκδήλωση θα παρίσταται και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τσαλαγανίδης.