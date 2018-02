“EKO All Star Game 2018”: Ένας Ιστορικός Θεσμός, επέστρεψε δυναμικά… στο Μέλλον!

Με πρωτοφανή επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η διοργάνωση “ΕΚΟ All Star Game 2018”, η μεγαλύτερη γιορτή του Ελληνικού Μπάσκετ, που αναβίωσε και πάλι στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα μετά από απουσία 4 ετών!

Ο ΕΣΑΚΕ, ο ΠΣΑΚ και η ΕΚΟ, ο χρυσός χορηγός του “ΕΚΟ All Star Game 2018”, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους φιλάθλους που βρέθηκαν το διήμερο 10 & 11 Φεβρουαρίου στο κλειστό γήπεδο «Δημήτριος Τόφαλος», όχι μόνο για τη μαζική προσέλευσή τους, αλλά και για την αγάπη που έδειξαν εμπράκτως προς το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, που είναι συνυφασμένο με τις κορυφαίες στιγμές του Ελληνικού Αθλητισμού.

Την πρώτη ημέρα του “ΕΚΟ All Star Game 2018”, έλαμψαν στο παρκέ μεγάλες μορφές του ελληνικού Μπάσκετ, όπως ο Δ. Διαμαντίδης, ο Θ. Παπαλουκάς, ο Φ. Αλβέρτης, καθώς και πολλά ανερχόμενα αστέρια. Την παράσταση όμως έκλεψαν, με το απαράμιλλο πάθος και το ζήλο τους, οι καλαθοσφαιριστές με τα αμαξίδια, οι οποίοι άνοιξαν την αυλαία στη διήμερη γιορτή του μπάσκετ.

Μαγικές στιγμές και «ατμόσφαιρα» NBA, βίωσαν οι παριστάμενοι στους διαγωνισμούς τριπόντων και καρφωμάτων -που πραγματοποιήθηκαν με χορηγία της ΛΟΥΞ- και ανέδειξαν νικητές τους Αντώνη Κόνιαρη και Στέφαν Μούντι, αντιστοίχως. Οι προσπάθειες όλων των αθλητών ξεσήκωναν το κοινό, που αποθέωνε τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους προσπάθεια.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ κ. Βαγγέλης Γαλατσόπουλος τόνισε: «Αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι που σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ, την ΕΡΤ, τον ΣΕΠΚ και την ΟΣΕΚΑ, προχωρήσαμε στην αναβίωση του θεσμού του All Star Game. Δικαιωμένοι, γιατί είδαμε το διήμερο της γιορτής του επαγγελματικού μπάσκετ χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και φιλάθλους, να κατακλύζουν το κλειστό «Δημήτριος Τόφαλος», να διασκεδάζουν και να συμμετέχουν με ενθουσιασμό στις εκδηλώσεις του “ΕΚΟ All Star Game”. Χωρίς την βοήθεια του χρυσού χορηγού μας, της μεγαλύτερης Eλληνικής εταιρείας καυσίμων, της ΕΚΟ, η επιστροφή του All Star Game δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΕΚΟ όπως, επίσης, και τους υπόλοιπους χορηγούς μας».

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΚ κ. Μανώλης Παπαμακάριος, σε δηλώσεις του επεσήμανε: «Είναι μεγάλη η ικανοποίηση μας, για το εκπληκτικό αποτέλεσμα του “ΕΚΟ All Star Game ‘18”. Ένα αποτέλεσμα, το οποίο ήρθε μετά από πολύ δουλειά όλων των φορέων. Τόσα μεγάλα ον;oματα σε All Star Game, δεν έχουν εμφανιστεί ξανά. Οι διαγωνισμοί ήταν εντυπωσιακοί και οι αγώνες είχαν μεγάλες συγκινήσεις.»

«Όλοι στην ΕΚΟ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που είδαμε ένα γήπεδο κατάμεστο από οικογένειες και παιδιά» δήλωσε, από την πλευρά του, ο Γενικός Δ/ντης Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ρομπέρτο Καραχάννας και ευχαρίστησε όλους τους φιλάθλους που προσήλθαν μαζικά στο κλειστό γυμναστήριο της Πάτρας. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να δώσει και μια υπόσχεση για τα μελλούμενα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όπως η ΕΚΟ προσφέρει ΕΓΓΥΗΣΗ στα καύσιμα, θα αποτελέσει και Εγγύηση για τη συνέχεια του θεσμού “ΕΚΟ All Star Game”, για όσο χρονικό διάστημα ο κόσμος θα αγκαλιάζει το θεσμό με τόση αγάπη και ενθουσιασμό, όπως έγινε στην Πάτρα.»

Το “ΕΚΟ All Star Game” ανανεώνει το ραντεβού με όλους εσάς για το 2019!