Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης μεταξύ της Energy & Beyond και της εταιρείας παρασκευής τροφίμων Paradisiotis

Συνάφθηκε η Πρώτη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με Χρηματοδότηση από Τρίτους μεταξύ του Πάροχου Ενεργειακών Υπηρεσιών E&B (ENERGY & BEYOND) LTD και της Εταιρείας παρασκευής τροφίμων PARADISIOTIS LTD.

Η Σύμβαση καλύπτεται νομοθετικά από των ‘Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες’ Νόμων του 2009 έως 2014, και των βάσει του Νόμου εκδοθέντων Κανονισμών Κ.Δ.Π. 201/2014 περί ‘Πάροχων Ενεργειακών Υπηρεσιών’. Η χρηματοδότηση έγινε από τρίτο επενδυτή με ιδιωτικά κεφάλαια.

Η πολυετής Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης εγγυάται μια ετήσια εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας γύρω στις 480000 kWh μέσω Φωτοβολταϊκού Συστήματος με πλαίσια, της Πρωτοπόρας Γερμανικής εταιρείας ALEO SOLAR GmbH, εγγυημένης ποιότητας και απόδοσης πέραν των 25 ετών. Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει αδειοδοτηθεί για εγκατεστημένη ισχύ 300 kWp, και την εγκατάσταση του έχει αναλάβει η εταιρεία SUNTECHNICS LTD, θυγατρική του Ομίλου GDL Green Energy Group Ltd.

Η εταιρεία PARADISIOTIS LTD καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα έχει ένα οικονομικό όφελος πέραν του 10% σε σχέση με τη συμβατική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλα επενδυτικά οφέλη, στη μακροχρόνια ζωή του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου Φωτοβολταϊκού Συστήματος γίνεται επίσης μια σημαντική εξοικονόμηση στις εκπομπές του Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 της τάξεως των 364 τόνων ετησίως.