Regola: Χρειάζεται νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και διασφάλιση μίας αγοράς χωρίς διακρίσεις - Τι είπαν οι εισηγητές στο συνέδριο του ΤΕΕ

Με σημαντικές παρεμβάσεις από εξαιρετικούς ομιλητές της αγοράς και της πολιτικής συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του «Athens Invenstment Forum 2018: Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη» που διοργανώνεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη Vertical Solutions SA σε συνεργασία με το Hellenic National Committee of World Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, και βρίσκεται υπό την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών του συνεδρίου, με τη σειρά που τοποθετήθηκαν στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε σημαντικά ζητήματα ως εξής:



Ενότητα 2: Επενδυτική προοπτική της ελληνικής οικονομίας

Λαμπίρης: Οι επενδυτές επιθυμούν σταθερότητα και μπορούμε να την προσφέρουμε

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι αναπόφευκτη και θα έρθει μέσα από τις άμεσες επενδύσεις. Γνωρίζουμε τι επιθυμούν οι επενδυτές: Σταθερότητα. Και μπορούμε να την προσφέρουμε», τόνισε ο κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη η Ελλάδα να καταστεί κόμβος φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς όπως είπε, πρόκειται για στρατηγικής σημασίας πολιτική για τη χώρα. Μέσα από την αναδιάρθρωση των υποδομών η Ελλάδα να καταστεί ηγέτης σε νέα μοντέλα ενέργειας, ανέφερε. Όσον αφορά τον κλάδο του τουρισμού, ο κ. Λαμπίρης έκανε λόγο για τη δημιουργία σύγχρονων αεροδρομίων και εξαιρετικών μαρίνων, ενώ στόχος είναι η αξιοποίηση των τεσσάρων περιφερειακών λιμανιών.

Regola: Χρειάζεται νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και διασφάλιση μίας αγοράς χωρίς διακρίσεις

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την οικονομία ανέφερε ο κ. Federic Regola, CEO, Zenith S.A., προσθέτοντας ότι θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Επιπλέον, τόνισε ότι χρειάζεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και η διασφάλιση μίας αγοράς χωρίς διακρίσεις, για την εμπέδωση του υγιούς ανταγωνισμού. «Όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Θέλουμε μία ανταγωνιστική αγορά για τον σεβασμό και την προσέλκυση αληθινών επενδύσεων», ανέφερε ο κ. Regola.

Μελής: 20 δις ευρώ άμεσες επενδύσεις χρειάζεται η χώρα

Για να καλύψουμε το κενό στην οικονομία σε σχέση με την ΕΕ, απαιτούνται 20 δισεκατομμύρια άμεσων επενδύσεων δήλωσε ο κ. Αιμίλιος Μελής, partner, head of strategy and operations, PwC. Ειδικότερα, ο κ. Μελής επεσήμανε ότι απαιτούνται επενδύσεις σε βασικές υποδομές, αλλά και ενεργειακά έργα διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και μείωσης του κόστους, ενώ αναφέρθηκε σε περισσότερες από 750 εταιρείες εντός Ελλάδας, οι οποίες με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να τεθούν επικεφαλής στην αλλαγή.

Ματζούφας: θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις, που εντείνουν τον ανταγωνισμό και ενισχύουν την ανάπτυξη

Στα έργα ΣΔΙΤ που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της χώρας αναφέρθηκε ο κ. Νικόλαος Ματζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όπως είπε πρόκειται για 13 έργα, 837 εκατομμυρίων ευρώ, που συμπεριλαμβάνουν πυροσβεστικούς σταθμούς, τηλεματική, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ευρυζωνικά δίκτυα, σχολικά κτίρια, έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα, όσον αφορά τα άμεσα έργα ΣΔΙΤ, που υλοποιούνται είναι έργα της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, και αφορούν σχολικές υποδομές, κομμάτι του ΒΟΑΚ, και το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών. Σύμφωνα με τον κ. Ματζούφα, βασική παράμετρος είναι η ύπαρξη κανόνων ασφάλειας δικαίου, και πρόσθεσε ότι χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις, που εντείνουν τον ανταγωνισμό και ενισχύουν την ανάπτυξη.

Χειμώνας: δυνατότητα επενδύσεων 1 δις ευρώ ετησίως

Στις προοπτικές άμεσων επενδύσεων σε κλινικές μελέτης και στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ διεθνών και ελληνικών εταιρειών, αναφέρθηκε ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κάνοντας λόγο για τη δυνατότητα επενδύσεων έως και ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Οικονόμου: Ανάγκη για αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και επιβλέψεις έργων

Στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκύπτουν από την αρχαιολογική και δασική νομοθεσία αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, professor of spatial planning, director of laboratory of urban & refional planning , University of Thessaly, ενώ όσον αφορά τα σχέδια χρήσεων γης επεσήμανε ότι τις επιβλέψεις θα έπρεπε να τις αναλάβουν πιστοποιημένοι ιδιώτες.

Συντονιστής στο δεύτερο πάνελ ήταν ο κ. Ν. Παπαπολίτης, Διευθύνων Εταίρος, Νομική Εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης.

Ενότητα 3: Οι εξελίξεις στην Ελληνική Βιομηχανία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Μανιάτης: Δημιουργία σύγχρονου επιτελικού κράτους - στρατηγείου και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις

Η δημιουργία ενός σύγχρονου επιτελικού κράτους – στρατηγείου που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, και λειτουργεί ως ρυθμιστής υπηρεσιών, και η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων με ρήτρες αειφορίας και απασχόλησης, ως βασικές αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις ανέφερε ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πρώην υπουργός. «Μπορούμε μέσα σε ενάμιση χρόνο να έχουμε ένα λειτουργικό δημόσιο και να εξοικονομούμε κατ ελάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο», ανέφερε ο πρώην υπουργός. Προϋποθέσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, είναι η περιβαλλοντική προστασία, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, και η ρήτρα της διαγενεακής αλληλεγγύης, «ένας κουμπαράς για τις μελλοντικές γενιές», όπως εξήγησε.

Σεφέρης: ο ρόλος της ελεγκτικής

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, αλλά και στις προοπτικές που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων αναφέρθηκε ο κ. Χρήστος Σεφέρης, πρόεδρος και Δ.Σ. της TGS Hellas.

Πελτέκης: αναγκαίες οι υποδομές ποιότητας

Με τη συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα, οι υποδομές ποιότητας θα έχουν ένα προϊόν που θα μπορεί να σταθεί αντάξια και ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά ανέφερε ο κ. Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος της TUV Hellas. Τόνισε δε, ότι οι υποδομές ποιότητας «αποτελούν τον απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα της ανάπτυξης της χώρας».

Αποστολόπουλος: Πατριωτική επιχειρηματικότητα και εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο

Για μία πατριωτική επιχειρηματικότητα έκανε λόγο ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. προσθέτοντας την ανάγκη για ένα Εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Την ανάγκη «να προσελκύσουμε κεφάλαια και επενδυτές με μακρύ ορίζοντα» επεσήμανε ο κ. Αποστολόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα στοίχημα για το τι θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.

Μακέδος: Τα δημόσια έργα πρέπει να υπηρετούν, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον

«Η νέα κανονικότητα, οφείλει να είναι άρρηκτα ταυτισμένη με τη νέα ηθική, την ηθική της βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος. Όπως είπε, «δημόσιο έργο δε νοείται εάν δεν εξυπηρετεί, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον, προσδιορίζεται, όχι μόνο όταν επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση, κόστους και ποιότητας. Αλλά, όταν επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγική οικονομική αξία για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία, με ταυτόχρονη προστασία και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων». Ο κ. Μακέδος αναφέρθηκε στην ανάγκη για εξωστρέφεια και καινοτομία, επισημαίνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ταμείου, και την εισαγωγή της εφαρμογής e-Διακηρύξεις, καθώς επίσης και τη συνεργασία του με τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας AECM, στο πλαίσιο δράσεων του ΤΜΕΔΕ. Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο στόχος είναι η τόνωση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, «της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας όπως τη χαρακτήρισε».

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Κάρολος Χανικιάν, Δικηγόρος

Ενότητα 4: Επενδύσεις σε υποδομές και προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Καραμανλής: Συναίνεση για την εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου υποδομών

Απαιτείται συναίνεση μεταξύ πολιτικών εκπροσώπων και του τεχνικού κόσμου για την εκπόνηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου υποδομών για την επόμενη δεκαπενταετία, δήλωσε ο κ. Κώστας Καραμανλής, βουλευτής Σερρών, τομεάρχης υποδομών και δικτύων της Ν.Δ. Βασικές αρχές σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή, είναι η διαφάνεια και η ισονομία, η προτεραιότητα στην περιφέρεια, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός μακριά από τοπικά συμφέροντα, η έμφαση στο αποτέλεσμα, και η προσέγγιση πάνω από κομματικές αντιπαραθέσεις. Όπως είπε, έχει παρατηρηθεί μείωση των επενδύσεων κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο μόνο για το 2017 έχει διαμορφωθεί στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Όπως είπε ο κ. Καραμανλής, το 50% των εργολαβιών είχε έκπτωση από 30-50% ενώ το 25% ξεπερνούσε το 50%. «Ασύμμετρες εκπτώσεις και οι υπερβάσεις στα χρονοδιαγράμματα παραμένουν τα ζητούμενα» , ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε δε, ότι η ΝΔ δε σκοπεύει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο των κατασκευών. «Θα αντιμετωπίσουμε της μεγάλες και ασύμμετρες εκπτώσεις με ανάθεση επίβλεψης και σε ιδιώτες μηχανικούς και αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τα θεσμικά εργαλεία», σημείωσε. Στόχος, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον τομεάρχη υποδομών της ΝΔ, είναι η ενίσχυση της βιομηχανίας των συνδυασμένων Μεταφορών, όπως άλλωστε ήταν και ο στόχος του Κώστα Καραμανλή με τη συνεργασία με την Cosco, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για την ολοκλήρωση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, την ολοκλήρωση αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου, των ΑΠΕ, των έργων αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών. Τέλος, ο κ. Καραμανλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση καθώς όπως είπε, «δεν έχει ξεκινήσει κανένα από τα μεγάλα έργα, ενώ όσα έργα παραδόθηκαν είχαν ξεκινήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις».

Οι τοποθετήσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο

Για τον κατασκευαστικό πατριωτισμό και για τη διάθεσή τους να μείνουν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιρειών στο Επενδυτικό Forum 2018 που διοργάνωσε το ΤΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ομόφωνα ότι στόχος τους είναι να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ζητώντας ταυτόχρονα τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας με στόχο την εμπέδωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού απέναντι στις ξένες εταιρείες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μιτζάλης: Χρειάζεται πολιτική βούληση, εθνική στρατηγική και συμφωνία για τα έργα

«Οι επενδύσεις στις υποδομές έχουν διαχρονικά αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, διευθύνων σύμβουλος της J&P ΑΒΑΞ. Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει μεγάλο τμήμα των αναγκαίων υποδομών στις μεταφορές, ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ενέργεια, αλλά υπάρχουν τομείς όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα περιβαλλοντικά έργα και οι νέες τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα την πρόοδο που όφειλαν». Σύμφωνα με τον κ. Μιτζάλη, «η Ελλάδα διαθέτει εταιρείες που είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά την τελευταία δεκαετία και ενώ η χώρα μας αντιμετώπιζε την οικονομική κρίση ολοκληρώθηκαν τεράστιες επενδύσεις όπως οι αυτοκινητόδρομοι που προσέλκυσαν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια και στήριξαν την τοπική οικονομία». Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της J&P ΑΒΑΞ , «το ελληνικό πολιτικό σύστημα μετατρέπει το σχεδιασμό για τις υποδομές σε πεδίο αντιπαράθεσης και όχι σύγκλισης». Τόνισε ότι αν δεν υπάρξει εθνική στρατηγική και συμφωνία από όλα τα κόμματα θα συνεχίσουμε να υστερούμε. Όπως είπε, για την υλοποίηση των έργων δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστα βήματα με ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. Επεσήμανε κι αυτός με τη σειρά του το φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων και, όπως είπε, «περιμένουμε να δούμε ποια έργα θα μείνουν ατελή και ποιες εταιρείες θα καταρρεύσουν». «Έχουμε μπροστά μας πολλά έργα να κάνουμε, τόσο στα δημόσια έργα, όσο και στις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Η φορολογική σταθερότητα, το νομικό πλαίσιο και ένα υγιές και δυνατό τραπεζικό σύστημα είναι αναγκαία για να αποτελέσει η χώρα ελκυστικό προορισμό επενδύσεων». Το κυριότερο που χρειάζεται, σύμφωνα με τον κ. Μιτζάλη, είναι η πολιτική βούληση. «Χωρίς αυτή δεν θα είχαν ολοκληρωθεί π.χ. οι οδικοί άξονες με συμβάσεις παραχώρησης. Η βούληση και στήριξη των επενδύσεων, που μετουσιώνεται σε πράξη από τη συμπεριφορά των πολιτικών και των υπηρεσιών, είναι το πιο άμεσο μήνυμα μπορεί να στείλει μια χώρα», ανέφερε. Τέλος, ο κ. Μιτζάλης αναφέρθηκε στο σχέδιο του υπουργείου Υποδομών για επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης έναντι της υλοποίησης νέων έργων που ήδη εφαρμόστηκε σε Γαλλία, Ιταλία και Κροατία και είπε πως δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης.

Περδικάρης: Κατασκευαστικό κενό 2 δις ευρώ – η Ελλάδα μπορεί να γίνει «μπαταρία» του Νότου

«Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην Επενδυτική Ανάπτυξη της Ελλάδας», δήλωσε απ΄ την πλευρά του ο κ. Γιώργος Περδικάρης, εντεταλμένος σύμβουλος ΤΕΡΝΑ. Όπως ανέφερε, στη χώρα υπάρχει κατασκευαστικό κενό 2 δισεκατομμυρίων, και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με έκθεση της Mc Kinsey, η πλέον οικονομικά ανταγωνιστική τεχνολογία τα επόμενα χρόνια θα είναι οι ΑΠΕ. Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε «μπαταρία» του Νότου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Περδικάρης. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλή ιδιωτική χρηματοδότηση που φθάνει σε ποσοστό 17%, στο 40% φθάνει η δημόσια χρηματοδότηση, ενώ σε ποσοστό 45% συνεισφέρουν οι τράπεζες. Σε σχέση με τις προοπτικές στο άμεσο μέλλον, ο κ. Περδικάρης ανέφερε ότι η κρίση φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. Αναφέρθηκε στα νέα έργα: ΒΟΑΚ, Γραμμή 4 του Μετρό, ζεύξη Σαλαμίνας, επενδύσεις που φέρνουν τα αεροδρόμια, και επεσήμανε την ανάγκη για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα έργα ΣΔΙΤ, τα ομόλογα έργων και οι συμβάσεις παραχώρησης. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Περδικάρη, οι εταιρείες του κλάδου, θα πρέπει να κινηθούν στους εξής άξονες: εξορθολογισμός των εξόδων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, στόχευση νέων επενδυτικών τομέων, εκτέλεση περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων. «Να στραφεί ο κλάδος σε νέες αγορές» ανέφερε, ενώ έκανε γνωστό ότι ο όμιλος επένδυσε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην κρίση, ενώ θα προχωρήσει σε επενδύσεις 2 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας τόνισε: «Θέλουμε ισότιμη αντιμετώπιση από την ελληνική πολιτεία, καθώς το κόστος είναι τετραπλάσιο για μία ελληνική εταιρεία. Ζητάμε από την πολιτεία να δείξει εμπιστοσύνη και να στηρίξει τις ελληνικές εταιρείες».

Σουρέτης: Ο τουρισμός συμβάλει καθοριστικά στο ΑΕΠ – ανάγκη η ανεύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και η εδραίωση των μεταρρυθμίσεων.

Στις παθογένειες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο κ. Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος της Intrakat. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κλάδο του Τουρισμού και στη συμβολή του κατά 25% του ΑΕΠ, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των εσόδων κατά 10%. Επίσης, παρατηρήθηκε, όπως είπε, αύξηση των πολυτελών ξενοδοχείων στη χώρα. Καθοριστική για τον κ. Σουρέτη είναι η ανεύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, και η ανάγκη εδραίωσης των μεταρρυθμίσεων. «Να ρυθμιστούν απλά και καθαρά τα θέματα που μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε με την πολιτική ηγεσία και τους φορείς για την ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, και δήλωσε ότι υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα και τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το ΤΕΕ για τα θέματα μηχανικών. Επεσήμανε όμως παράλληλα την ανάγκη υποστήριξης της πολιτείας προς τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Σιγάλας: Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο τολμηρά

«Κάποιες μεγάλες επενδύσεις προχώρησαν στη χώρα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, αλλά ο χρόνος που απαιτείται από την ώρα που ανακοινώνουμε τις επενδύσεις, μέχρι την ώρα που κατατίθενται τα κεφάλαια είναι ιδιαίτερα μακρύς», επεσήμανε ο κ. Μανώλης Σιγάλας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοτίου Ευρώπης Hill International. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης, και να γίνει αντιληπτό ότι «οι επενδύσεις είναι η βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», προσθέτοντας ότι απαιτείται απλοποίηση των διαδικασιών και μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο δομών. Στην πράξη πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο τολμηρά, είπε.

Συντονιστής της Ενότητας με τίτλο «επενδύσεις σε υποδομές και οι προκλήσεις της επόμενες ημέρας», ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δελεβέγκος.

Κλείνοντας το Συνέδριο ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, μίλησε για τις δράσεις του ΤΕΕ για την απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση, ενώ επεσήμανε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδιασμού υποδομών, αλλά και την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων.