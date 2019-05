ΔΕΗ: Σήμερα ο διαγωνισμός για την προμήθεια του πρώτου φορτίου LNG – Ποιοι είναι οι 14 διεκδικητές – Στις 6 Ιουλίου και 24 Αυγούστου δύο πλοία 230.000 κ.μ.

Ολοκληρώνεται σήμερα η τελευταία φάση του διαγωνισμού της ΔΕΗ για την προμήθεια του πρώτου φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου 130.000 κυβικών μέτρων.

Δεκατέσσερις «οίκοι», και ανάμεσα τους από τα πλέον γνωστά ονόματα της διεθνούς αγοράς LNG, είναι εκείνοι που διεκδικούν να προμηθεύσουν τη δημόσια εταιρία κάνοντας τις τελικές δεσμευτικές τους προσφορές.

Πρόκειται για τις Centrica LNG Company Limited, Eni Trading & Shipping SPA, ΔΕΠΑ Α.Ε., Gunvor International B.V., Μ & Μ Ανώνυμη Εταιρία Φυσικού Αερίου και Trafigura PTE LTD Consortium, Vitol S.A., Trafigura, Shell International Trading Middle East LTD (SITME), Tellurian Trading UK LTD, Cheniere Marketing International LLP, Uniper, Powerglobe (LLC) Qatar, MET International AG & Aegean Net Fuels LTD FZE Consortium και Socartrading SA.

Η ΔΕΗ σε διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαίου αποφάσισε την υπογραφή συμφωνιών «Master Sale & Purchase Agreement» με τις προαναφερόμενες εταιρίες προκειμένου, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου, να προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού για την αγορά ποσοτήτων. Η εταιρία είχε απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Οκτώβριο του 2017 στους 14 με τους οποίους ήρθε σε διαβουλεύσεις για τους όρους του διαγωνισμού οι οποίοι και κλείδωσαν τον Οκτώβριο του 2018, όταν επισφραγίστηκε και η πολιτική προμήθειας φυσικού αερίου για το 2019.

Η στροφή και στο LNG γίνεται καθώς οι τιμές του διεθνώς είναι χαμηλότερες αυτήν σε σχέση με το αέριο των αγωγών και οπότε με δεδομένη την απόφαση της επιχείρησης να μπει από τον Σεπτέμβριο και στην πώληση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και βιομηχανίες είχε την ανάγκη διαφοροποίησης του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου ώστε να διαμορφώνει ανταγωνιστικές τιμές. Σημειώνεται ότι σε πρώτο χρόνο η ΔΕΗ έχει καταχωρήσει στο σχετικό μητρώο του ΔΕΣΦΑ στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης LNG στη Ρεβυθούσα την άφιξη δύο φορτίων στις 6 Ιουλίου και στις 24 Αυγούστου συνολικών ποσοτήτων 230.000 κυβικών μέτρων η 1,7 εκ. MWh.

Οι ανάγκες της δημόσιας εταιρίας ηλεκτρισμού σε φυσικό αέριο μόνο για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Αλιβέρι 5, Μεγαλόπολη 5, Λαύριο 4 και 5 και Κομοτηνή ανέρχονται φέτος σε περίπου 16,2 εκατ. MWh.

Από τη μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας που έχει με τη ΔΕΠΑ, η συμβατική της υποχρέωση για φέτος είναι στα 10,7 εκατ. MWh, ενώ ποσότητες 1,8 εκ. MWh απέκτησε μέσω των δημοπρασιών της δημόσιας επιχείρησης αερίου. Άλλα 2 εκ. MWh απέκτησε επίσης μέσω διαγωνισμού πάλι από τη ΔΕΠΑ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που είχε αγοράσει ποσότητες LNG η ΔΕΗ, έξι φορτία, ήταν την περίοδο 2010 – 2011.