ΑΔΜΗΕ: 2η Διαβούλευση για την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο

Ο ΑΔΜΗΕ, θέτει σε διαβούλευση τις προτάσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο» στο Ελληνικό Σύστημα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετασχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τις τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην ΡΑΕ προς έγκριση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 08-04-2019.

Ακολουθούν τέσσερα (4) αρχεία που αφορούν την Δημόσια Διαβούλευση:

________________________________________

Αρχεία:

Εισαγωγικό κείμενο της Διαβούλευσης: An Introduction to RfG Public Consultation

Κυρίως τεύχος της Διαβούλευσης : Integration of the Regulation EU 631-2016 into the Greek Regulatory Framework

Παραρτήματα του κυρίως τεύχους της Διαβούλευσης : Annexes

Συνοπτικός Πίνακας υποχρεωτικών μη εξαντλητικών απαιτήσεων : RFG_Non_exhaustive_requirements_GR