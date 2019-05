STEP-IN: Σεμινάριο για την ενεργειακή φτώχεια & Γενική Συνέλευση

Το έργο με τον τίτλο STEP-IN (www.step-in-project.eu) διεξάγει την πρώτη του ετήσια Γενική Συνέλευση με όλους τους εταίρους του στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – επίσης εταίρο του έργου – στην Αθήνα, στις 29 και 30 Μαΐου 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ.

Αναλυτικά ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ταυτόχρονα το STEP-IN συζητά το θέμα της ενεργειακής φτώχειας με πολλούς εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του πρώτου εργαστηρίου του Network of Interest. Οι στόχοι του εργαστηρίου αυτού είναι:

Η παρουσίαση του έργου και της μεθοδολογίας του προς όλα τα εμπλεκόμενα / ενδιαφερόμενα μέρη.

Η συζήτηση επί της προόδου που σημειώθηκε κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, ιδίως στα τρία Living Labs (Ζωντανά Πειραματικά Εργαστήρια).

Η τροφοδότηση από τις πληροφορίες των εμπλεκόμενων μέσω μιας ειδικής έρευνας.

Η διεξαγωγή αλληλεπιδραστικών συνεδρίων για περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος της ενεργειακής φτώχειας από κλαδική (τομεακή) άποψη.

Το STEP-IN είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GA no 785125). Το έργο αναπτύσσει μια καινοτόμο παγκόσμια μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάλυση και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Στοχεύει να βοηθήσει ευάλωτους πολίτες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, τα νοικοκυριά με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και συνολικά τα επίπεδα άνεσής τους.

Το STEP-IN συγκροτείται από ένα δίκτυο Βιωματικών Εργαστηρίων (Living Labs) σε όλη την Ευρώπη. Μέσω ενός ισχυρού Δικτύου Ενδιαφέροντος (Network of Interest), το STEP-IN συνεργάζεται με τοπικούς, εθνικούς και ενωσιακούς οργανισμούς και ειδικούς προκειμένου να καθοριστούν οι πολιτικές μείωσης της ενεργειακής φτώχειας. Η σύμπραξη STEP-IN συγκεντρώνει μια διευρυμένη εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Μετά τη λήξη της συνάντησης εργασίας οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες την περιοχή του Μετσόβου, όπου θα συζητηθούν θέματα ενεργειακής φτώχειας στην περιοχή και πρακτικοί τρόποι μείωσής της.

Συγκεκριμένα, στο Μέτσοβο, οι προσπάθειες του έργου επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών της περιοχής και στην αύξηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής τους, βελτιώνοντας τα επίπεδα της θερμικής άνεσης. Με τη συνδρομή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Δήμου Μετσόβου, εκπαιδευμένοι ενεργειακοί σύμβουλοι θα επισκεφθούν σημαντικό αριθμό νοικοκυριών και θα παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές ενεργειακής εξοικονόμησης. Παράλληλα, διαμέσου ειδικού εξοπλισμού θα συγκεντρωθούν κρίσιμα δεδομένα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις υψηλές ενεργειακές δαπάνες.

Εταίροι του Έργου: Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (RAE), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA), και ο Δήμος Μετσόβου (Municipality of Metsovo). Συμμετέχουν επίσης: Luxembourg Institute of Science and Technology (συντονιστής), The University of Manchester, VaasaETT, ARTTIC, Ariosz, Greater Manchester Combined Authority, Maltai, E.on, Adiconsum, University of Surrey

www.step-in-project.eu

https://twitter.com/STEPIN_project