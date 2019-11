Ο κομβικός ρόλος της ενέργειας στην οικονομική ανάπτυξη βασικό θέμα του 24ου ετήσιου συνεδρίου του ΙΕΝΕ

Το ετήσιο συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη» καθορίζει για μία ακόμη χρονιά την ενεργειακή ατζέντα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Με ειδικό θέμα «Ο Κομβικός Ρόλος της Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη», η σημαντική αυτή διήμερη εκδήλωση αποσκοπεί στο να προσφέρει μια σφαιρική ενημέρωση και να αποτελέσει εφαλτήριο για ένα διάλογο που θα αφορά στα καίρια θέματα του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.





Το εθνικό συνέδριο του ΙΕΝΕ στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από εξήντα Έλληνες και ξένοι ομιλητές και panelists, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, στις 21-22 Νοεμβρίου 2019.





Το συνέδριο θα ανοίξει με βαρυσήμαντη ομιλία του ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ συμμετέχουν με ομιλίες τους οι CEO κορυφαίων ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων και εταιρειών, όπως, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ, ENEL Green Power, Energean κ.α.





Σημαντικό γεγονός του 24ου Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ αποτελεί η παρουσίαση του World Energy Outlook 2019 που καταρτίζει κάθε χρόνο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), από τον επικεφαλής αναλυτή του ιδρύματος, κ. Kieran McNamara, καθώς και η ομιλία από την κας. Ειρήνης Νικολάου, Policy Officer, DG Climate Action, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Βρυξέλλες. Επίσης, κεντρική ομιλητής στο «Ambassador’s Forum», που αποτελεί τη εφετινή καινοτομία του Συνεδρίου, θα είναι η πρέσβειρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Ms. Zhang Qiyue ενώ συμμετέχει και ο κ. Κυριάκος Κενεβέζος, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.





Θα μιλήσουν ακόμη, οι ο κ. Tim Yeo, Chairman, The New Nuclear Watch Institute (NNWI), πρώην βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου και τ. υπουργός ενέργειας, ο καθ. κ. Παντελής Κάπρος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε3Μ Lab, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΝΕ, o καθηγ. Andrey Konoplyanik, Adviser to Director and Professor of International Oil & Gas Business, Gazprom Export and Russian State Gubkin Oil & Gas University, από την Ρωσία, o κ. Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ, o κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Head of Europe area, Enel Green Power Hellas, o κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΠΕ, o κ. Δημήτρης Γόντικας, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Energean Oil & Gas.





Eπίσης, στο βήμα των ομιλητών θα ανέβουν η κα. Boyana Achovksi, Secretary General, Gas Infrastructure Europe, από τις Βρυξέλλες η κα. Ειρήνη Ιακωβίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Δικτύων Φυσικού Αερίου της ΡΑΕ, ο κ. Γιώργος Πολυχρονίου, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών και Πληροφορικής της ΔΕΠΑ, ο καθ. κ. Γιώργος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕnEx Group), η καθ. κα. Vesna Borozan, Head of Power Systems Department, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, University of Sts. Cyril and Methodius της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και η κα. Λιάνα Γούτα, Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ΕΛΠΕ και Πρόεδρος Επιτροπής Downstream, του ΙΕΝΕ.





Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι παρεμβάσεις των κ. κ. Γεράσιμου Θωμά, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του καθ. κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ, του Δρ. Νίκου Μπουλαξή, Προέδρου της ΡΑΕ, του Δρ. Ιωάννη Μπασιά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ΕΔΕΥ και του Dr. Peter Doran, President & CEO, Center for European Policy Analysis (CEPA) από την Ουάσιγκτον των Η.Π.Α.





Τέλος, οι κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, ο κ. Άγγελος Συρίγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου και Βουλευτής της ΝΔ, ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Δρ. Μαρίκα Καραγιάννη, Caspian Energy expert, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Η Θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει σχεδόν όλο το ενεργειακό φάσμα και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Το διεθνές ενεργειακό τοπίο, Ενεργειακή Μετάβαση και προκλήσεις σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενεργειακός μετασχηματισμός ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, ο Νότιος Διάδρομος και η ενεργειακή προμήθεια της Ευρώπης, οι βασικές προκλήσεις για την Ελληνική ενεργειακή αγορά: πολιτικές, αγορές, υποδομές, ενεργειακές επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη, έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος της αποθήκευσης και των καινοτόμων τεχνολογιών, έξυπνα κτίρια, έξυπνες πόλεις, έξυπνα νησιά, έξυπνες κοινότητες, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές παράμετροι στο νέο ενεργειακό τοπίο.





Το 24ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ θα στηρίξουν και εφέτος σημαντικές εταιρείες και οργανισμοί του ενεργειακού τομέα και όχι μόνο, που συμμετέχουν ως χορηγοί, ή υποστηρικτές του event. Μέγας Χορηγός του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, Στρατηγικοί Χορηγοί, η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ, Χορηγοί η Energean, η KG Law Firm και η Elpedison , ενώ στους Υποστηρικτές συμπεριλαμβάνονται η ΔΕΠΑ, η ΕΔΕΥ, ο Όμιλος Μυτιληναίος, η EnSCo, η Εnerta και η EnergyLive. Tέλος, Χορηγοί Επικοινωνίας είναι Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το ενεργειακό πόρταλ, Energia.gr., το VoiceFM, το Energypress.gr και το Slpress.gr.





Για τους κ.κ. Συντάκτες: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΙΕΝΕ, στα τηλέφωνα: 210 3628457, 3640278, 3624245 και στο e-mail: [email protected] και [email protected].