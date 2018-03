Μανιάτης: Να γίνουμε βασική πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης

Στο Delphi Economic Forum μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης στα πλαίσια του session για το περιβάλλον και την ενέργεια με θέμα "Fostering Investment in Energy to Support Climate Change Goals and Energy Security".

Στην παρέμβασή του, προέταξε πάνω απ' όλα η χώρα να βγει με ασφάλεια το καλοκαίρι από την κρίση και την οδυνηρή περιπέτεια των μνημονίων. Ταυτόχρονα, σημείωσε ο κ. Μανιάτης, η χώρα μπορεί να μετασχηματισθεί σε βασική πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης με αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που διέρχονται από τη χώρα.

Αυτή η προϋπόθεση και η ανάπτυξη που θα πρέπει να ακολουθήσει, όπως εξήγησε, μπορεί να υπηρετηθεί από επενδύσεις στην ενέργεια αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή για το ενεργειακό μέλλον της χώρας με όλες της τις μορφές, αιολική, φωτοβολταϊκών, βιομάζα, γεωθερμία, μικρά υδροηλεκτρικά.

Όμως, η στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τόνισε ο κ. Μανιάτης, απαιτεί για τις επόμενες δεκαετίες την αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου παράλληλα με την εκμετάλλευση της διέλευσης των αγωγών φυσικού αερίου από τη χώρα.

Στην γρήγορη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, όπως εξήγησε ο κ. Μανιάτης, σημαντική θέση έχουν τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, η εκμετάλλευσή των οποίων πρέπει να γίνει με σεβασμό όλων των σύγχρονων κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος.