Kίνα: Η Air Liquide και η startup STNE υπογράφουν συμφωνία για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας με υδρογόνο

Η Air Liquide και η κινέζικη startup STNE (Shanghai Sinotran New Energy Automobile Operation CO., LTD.) υπέγραψαν συμφωνία για να επιταχύνουν την ανάπτυξη στόλου ηλεκτροκίνητων φορτηγών που λειτουργούν με τεχνολογία υδρογόνου στην Κίνα. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του 13ου πενταετούς σχεδίου της κινέζικης κυβέρνησης, που έχει κύριο στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εμπορικής διάθεσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων υδρογόνου, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις επιταγές της βιώσιμης κινητικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μέσω αυτής της συνεργασίας, η Air Liquide αποκτά μειοψηφικό μερίδιο ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στην κινεζική startup STNE, μια πλατφόρμα logistics υδρογόνου για παραδόσεις αγαθών σε αστικές περιοχές. Η STNE σήμερα διαθέτει ένα σταθμό υδρογόνου στη Σαγκάη καθώς και στόλο 500 φορτηγών που κινούνται με υδρογόνο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η Air Liquide θα παράσχει στην STNE την τεχνογνωσία της σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού υδρογόνου, από την παραγωγή και την αποθήκευση μέχρι τη διανομή, ενισχύοντας την ανάπτυξη της startup. Η STNE στοχεύει μέχρι το 2020 να διαθέτει στόλο έως και 7.500 φορτηγών και να λειτουργεί δίκτυο περίπου 25 σταθμών υδρογόνου.

Το υδρογόνο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα. Χρησιμεύει ως καύσιμο στις κυψέλες καυσίμου, καθώς συνδυάζεται με το οξυγόνο στον αέρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνοντας μόνο νερό. Στο συγκεκριμένο στάδιο χρήσης του, το υδρογόνο δεν παράγει καθόλου ρύπανση: μηδενικά αέρια θερμοκηπίου, μηδενικά σωματίδια και μηδενική ηχορύπανση. Το υδρογόνο δίνει μία συγκεκριμένη απάντηση στις προκλήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και της ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα υδρογόνου επαναφορτίζονται σε λιγότερο από επτά λεπτά διαθέτοντας αυτονομία να διανύσουν μία απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων.

Ο François Darchis, Αντιπρόεδρος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Air Liquide και υπεύθυνος για θέματα Καινοτομίας, σχολίασε: «Μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως η συνεργασία με την startup STNE, καθώς έτσι συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τομέα υδρογόνου στην Κίνα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, και χάρη στην τεχνογνωσία της Air Liquide σε ό,τι αφορά τον κλάδο και την τεχνολογία του υδρογόνου, ο Όμιλος μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης συγκεκριμένων λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση στην Κίνα».