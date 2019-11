Η Bank of China ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ

«Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση αποφασισμένη να διευκολύνει ξένους επενδυτές, να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να δημιουργήσει πλούτο και ευημερία για όλους τους Έλληνες με τρόπο βιώσιμο που σέβεται το περιβάλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Σαγκάη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, στην αναφορά του Κινέζου Προέδρου στην απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού να έρθει στην ασιατική χώρα, ο πρωθυπουργός είπε στην αντιφώνησή του: «Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη θερμή υποδοχή τόσο σε μένα όσο και στα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας», τονίζοντας πως είχε δίκιο ο Πρόεδρος της Κίνας όταν επεσήμαινε νωρίτερα ότι «επέλεξα μόλις στον τέταρτο μήνα να έρθω στην Κίνα και να ηγηθώ της επιχειρηματικής αποστολής για αυτή τη σημαντική έκθεση. Σηματοδοτεί την ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στις διμερείς μας σχέσεις», ανεφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως «η εγγύτητα των δυο πολιτισμών χάνεται στο βάθος των αιώνων και σηματοδοτεί σε πολιτιστικό υπόβαθρο την ιδιαίτερη σημασία της σχέσης μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι επί Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα έκανε άνοιγμα στην αγορά της Κίνας.

«Η δική μου παράταξη, η ΝΔ, ξεκίνησε πολιτικά το μεγάλο οικονομικό άνοιγμα της χώρας στην Κίνα. Χαίρομαι τωρα που ως πρωθυπουργός θα μπορέσω να πάω αυτή την οικονομική σχέση σε ξεχωριστό επίπεδο. Οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας ειναι πολλές και σημαντικές», υπογράμμισε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επένδυση της Cosco.

«Είχα νωρίτερα την ευκαιρία να πάω στην Cosco, να συζητήσω με τον πρόεδρό της και να επιβεβαιώσω την απόλυτη προσήλωσή μας στην εξαιρετικά σημαντική επένδυση. Είχαμε δεσμευτεί ότι εντός δυο μηνών θα εγκρίνουμε το master plan. Το κάναμε. Ειναι μια εμβληματική επένδυση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η επίσκεψή σας δίνει νέα ώθηση στη στρατηγική μας συνεργασία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Και πρόσθεσε: «Η έκθεση της Σαγκάης είναι ένα βήμα για να ανοίξει η αγορά της Κίνας στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κίνα κάλεσε την Ελλάδα να είναι τιμώμενη χώρα σε αυτή την έκθεση για να μπορέσετε και εσείς να προωθήσετε τα δικά σας προϊόντα. Η Κίνα χαίρεται για την Ελλάδα που επωφελείται από αυτή την ευκαιρία. Είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν και οι δύο χώρες».

Πέραν των ανωτέρω, έγινε γνωστό ότι η Bank of China ανοίγει εντός του μήνα το πρώτο της υποκατάστημα στην Αθήνα. Αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Bank of China, Liu Liange. Όπως σημειώνουν, η απόφαση της κινεζικής τράπεζας θα υλοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου προκειμένου η Bank of China να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ιδιαίτερα στον τομέα της πράσινης οικονομίας και της ενέργειας.