e-mc2.gr: Το ελληνικό πόρταλ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή ξεκίνησε το ταξίδι του

Με τον σαφή προσδιορισμό Energy matters to climate change, ένα νέο ηλεκτρονικό Μέσο Επικοινωνίας, το www.e-mc2.gr , ξεκίνησε το ταξίδι του στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με τους συντελεστές του το e-mc2 φιλοδοξεί να καλύπτει όλα όσα αφορούν την εν εξελίξει επανάσταση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα, που συντελείται στον αιώνα της κλιματικής αλλαγής.

Από το editorial του επικεφαλής της προσπάθειας Δρ Γιάννη Τσιπουρίδη, διαβάζουμε:

"Το e-mc2 φιλοδοξεί να συμβάλλει στο να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. Προβάλλοντας την επιστημονική πραγματικότητα και τα επιστημονικά στοιχεία των κλιματικών διεργασιών, κόντρα στην παραπληροφόρηση, τα «fake news» και τα «εναλλακτικά γεγονότα» που τροφοδοτούνται ανερυθρίαστα ακόμη και από επίσημες πηγές μεγάλων χωρών. Διαλύοντας τους μύθους και παρουσιάζοντας τις επιστημονικές αλήθειες, φωτίζοντας τεκμηριωμένα τις αλήθειες και τα ψέματα σε όλο το φάσμα της ενέργειας και των ενεργειακών τεχνολογικών εξελίξεων. Ενισχύοντας, έτσι κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα προς ένα καθαρό και βιώσιμο αύριο.

Αλλά όχι ως ένα Μέσο ουδέτερο και αποστασιοποιημένο.

Αντίθετα, επικεντρώνοντας στα ενεργειακά θέματα με σαφή επίγνωση της ανάγκης για επείγουσες και αποτελεσματικές λύσεις, θα είναι ένα Μέσο με σαφή τοποθέτηση υπέρ της παγκόσμιας προσπάθειας επίτευξης οικονομίας πολύ χαμηλού, αν όχι μηδενικού, άνθρακα και συγκράτησης της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας εδάφους κάτω από 1,5ο Κελσίου τα επόμενα χρόνια.

Άλλωστε, οι δύο τομείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, καθώς τα 2/3 των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ενέργεια.

Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε:

Να καλύπτουμε όλα όσα αφορούν την εν εξελίξει επανάσταση της ενεργειακής μετάβασης που συντελείται στον αιώνα της κλιματικής αλλαγής.

Να συμβάλουμε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος στην προσπάθεια αυτή πιέζοντας για επιτάχυνση όλων των σχετικών διαδικασιών

Να συμβάλλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια επίτευξης οικονομίας πολύ χαμηλού αν όχι μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2050 .

Να συμβάλλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια συγκράτησης της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας εδάφους κάτω από 1,5 ο Κελσίου

Κελσίου Να βοηθήσουμε να υιοθετηθεί και εφαρμοστεί άμεσα το σλόγκαν του COP23 :

«Further, Faster, Together».

Υπό αυτήν την έννοια, το e-mc2 θα είναι ένα Μέσο που θα στηρίζει και θα ενισχύει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, τις ενεργειακά καθαρές λύσεις στις μεταφορές, την χρήση ανανεώσιμων πηγών στη θέρμανση και γενικά την κάλυψη των μεταφορών και θέρμανσης με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, τις smart εφαρμογές στην πόλη και στα δίκτυα, την είσοδο της ψηφιοποίησης στην ενέργεια, την έρευνα για νέες εφαρμογές και βελτίωση των υφισταμένων και κάθε δραστηριότητα που θα οδηγεί στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μια ώρα νωρίτερα.

Θα αποτελεί ένα Μέσο που θα προβάλλει, επίσης, και θα προωθεί τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά και κάθε μεταρρύθμιση στον τομέα της ενέργειας, σε ρυθμιστικό, θεσμικό, νομικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, που θα βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο πόρταλ θα λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα:

Στο ειδησεογραφικό - δημοσιογραφικό και

Στο επιστημονικό - ερευνητικό

Στο πλαίσιο αυτό:

Ειδησεογραφικά - Δημοσιογραφικά, το e-mc2 θα καλύπτει τις καταιγιστικές εξελίξεις από τη διεθνή και εγχώρια σκηνή, έχοντας ήδη διασυνδεθεί με όλους τους σοβαρούς φορείς του χώρου και έχοντας εξασφαλίσει συμφωνίες για πρόσβαση σε πλήθος έγκυρων στοιχείων και πληροφοριών. Μέσα από καθημερινά ρεπορτάζ, μεταφράσεις, συνεντεύξεις, άρθρα, θα καταγράφεται η ειδησεογραφία σε επιστημονικό, οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται.

Επιστημονικά - Ερευνητικά, θα δημιουργηθεί σταδιακά από το e-mc2 μια πλούσια βιβλιοθήκη ελεύθερα προσβάσιμου υλικού που θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και βέβαια δημοσιογράφων, μαθητών, σπουδαστών κ.λπ. Με τη βοήθεια ειδικών θα αναρτάται υλικό τεκμηρίωσης για θέματα όπως οι τεχνολογίες της καθαρής ενέργειας, οι επιστήμες του κλίματος, οι διεθνείς και εθνικές πολιτικές, τα προγράμματα, οι έρευνες, η νομοθεσία για την ενέργεια και το κλίμα".