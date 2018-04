Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδείχθηκαν σε εκδήλωση του ΙΕΝΕ

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από το μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και οι δρομολογούμενες αναγκαίες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση- Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 28 Μαρτίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Εκπρόσωποι σημαντικών φορέων, επιχειρηματικών ομίλων και αναλυτών της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις στην πολύ επίκαιρη αυτή απογευματινή εκδήλωση του ΙΕΝΕ την οποία παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον πολλοί παράγοντες και στελέχη από όλο το φάσμα του εγχώριου ενεργειακού τομέα.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εισαγωγική ομιλία του προέδρου του ΙΕΝΕ, κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, ο οποίος περιέγραψε το περιβάλλον το οποίο θα διαμορφωθεί μετά τις αλλαγές στον τομέα της ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηβασιλειάδης υπογράμμισε πως απαιτούνται επενδύσεις σε τομείς όπως το δίκτυο διανομής, ενώ χαρακτήρισε σημαντική παράμετρο την ύπαρξη ισχυρών διασυνδέσεων, που θα εξυπηρετήσουν την αγορά ηλεκτρικού συστήματος. Μεταξύ των ομιλητών της πρώτης αυτής συνεδρίας, που ήταν αφιερωμένη στη γενική περιγραφή των εξελίξεων σε Ευρώπη και Ελλάδα, ξεχώρισε η τοποθέτηση του Δρ. Μιλτιάδη Ασλάνογλου (Energy and Regulatory Economics Consultant, σύμβουλου του ACER και πρώην Αντιπρόεδρος ΡΑΕ),ο οποίος σημείωσε, πως οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας είναι γρηγορότερες από τη δυνατότητα της επιχειρηματικότητας να προσαρμοστεί σε αυτές. Αναφορικά με τον εγχώριο ενεργειακό τομέα, ο Δρ. Ασλάνογλου επισήμανε πως χρειάζεται βελτίωση των διαδικτυακών υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ χαρακτήρισε κρισιμότερο ως πρόβλημα το ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιληφθεί πως υπάρχουν αξίες εναπομένουσες, τη στιγμή που ξοδεύει χρήματα σε πράγματα που δεν έχουν μέλλον.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Ράλλης, ειδικός επιστήμονας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα γίνουν στο ΛΑΓΗΕ, ο οποίος το επόμενο διάστημα θα διαχωριστεί σε δύο κομμάτια: σε ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και σε διαχειριστή Α.Π.Ε. Ο κ. Ράλλης τόνισε πως το Χρηματιστήριο Ενέργειας χρειάζεται για να υπάρχει μεταξύ άλλων, ένας μηχανισμός για τη διαμόρφωση της τιμής, αλλά και για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, σε σχέση με τη δημιουργία φορέα εκκαθάρισης, είπε πως «μέχρι σήμερα δεν υπήρχε με αποτέλεσμα να έχουν την ευθύνη οι διαχειριστές, ενώ δεν έχουν την τεχνική γνώση και τα κατάλληλα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του Δρ. Γιάννη Καμπούρη, Γενικού Δ/ντή Λειτουργίας υποδομών και Αγορών του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες επενδύσεις του Ανεξάρτητου Διαχειριστή κατά την επόμενη 3 ετία που αναμένετε να φθάσουν το 1 δις. Ευρώ και να ενισχύσουν σημαντικά το δίκτυο μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση και αναβάθμιση δικτύου του ΑΔΜΗΕ που αναμένετε ότι θα υποστηρίξει ουσιαστικά την μετάβαση στο νέο καθεστώς αφού θα διευκολύνει την σύζευξη και ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Βοηθός Διευθύντρια Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, κα Παναγιώτα Πιτσούνη, με αφορμή και τα πρόσφατα εγκαίνια του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ανακοίνωσε πως το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει ένας υβριδικός σταθμός στην Τήλο, ενώ σύντομα θα προχωρήσουν πιλοτικά έργα σε αρκετά νησιά, που στόχο έχουν τη διείσδυση των Α.Π.Ε.

Αφορμή για έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους βασικούς «παίκτες» της αγοράς στάθηκε το θέμα της επόμενης συνεδρίας, με συντονιστή τον Δρ. Μίλτο Ασλάνογλου, ειδικό σύμβουλο του ACER, η οποία κάλυψε θέματα που αφορούν την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στην ομιλία του, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της ΔΕΗ, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης, κ. Σταύρος Γούτσος, επεσήμανε ότι η αγορά φυσικού αερίου και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν στρατηγικούς στόχους για το μέλλον της ΔΕΗ. Παράλληλα, ο κ. Γούτσος υποστήριξε ότι, αμέσως μόλις λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, θα πρέπει να καταργηθούν οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ), τασσόμενος υπέρ της μετάβασης στο νέο πλαίσιο το συντομότερο, χωρίς στρεβλώσεις, με χαμηλότερη φορολογία και ίσους όρους ανταγωνισμού.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ομίλου Μυτιληναίος, Ντίνος Μπενρουμπή, χαρακτήρισε «παράδοξο» το γεγονός ότι οι τιμές του CO2 στο χρηματιστήριο ρύπων κυμαίνονται στα € 13,5 / τόνο και αυξάνονται συνεχώς, ενώ την ίδια στιγμή οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ -οι οποίες δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση εξαιτίας υψηλότερων εκπομπώνCO2- εξακολουθούν να εκτοπίζουν από την αγορά τις μονάδες φυσικού αερίου. Ο κ. Μπενρουμπή ευχήθηκε να πουληθούν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, ενώ επανέλαβε το αίτημα για κατάργηση της χρέωσης προμηθευτή που επιβλήθηκε πρόσφατα για την ενίσχυση του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κ. Μπενρουμπή, τέλος, χαιρέτισε την έναρξη της κατάρτισης του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, ενώ υποστήριξε ότι οι δημοπρασίες απέτυχαν να οδηγήσουν σε απελευθέρωση της αγοράς λιανικής.

Μιλώντας εκ μέρους της Ήρων Θερμοηλεκτρική, ο κ. Γιώργος Κούβαρης, Πρόεδρος της εταιρείας υποστήριξε ότι οι ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου λειτουργούν αποκλειστικά προκειμένου να αποφύγουν τη ρήτρα take-or-pay (για τις υποχρεωτικές παραλαβές φυσικού αερίου) με αποτέλεσμα να γίνονται συχνές σβέσεις, να υπάρχει φθορά και βλάβες. Αναφερόμενος στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, ο διευθυντής διαχείρισης ενέργειας της Elpedison, κ. Ανδρέας Πετροπουλέας, ζήτησε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, καθώς με το ισχύον καθεστώς το κόστος μετακυλίεται στους προμηθευτές και ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει κίνητρο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση προστατευτικών μηχανισμών για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χειραγώγησης των τιμών της ενέργειας από τη ΔΕΗ, άποψη με την οποία διαφώνησε ο Γραμματέας της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, κ. Δημήτρης Κολαΐτης, που τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του ευρωπαϊκού μοντέλου, χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς.

Οι εργασίες της εκδήλωσης ολοκληρώθηκαν με την τρίτη συνεδρία, η οποία είχε τίτλο «Η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση», υπό τον συντονισμό του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή. Στην τελευταία συνεδρία συμμετείχαν εταιρείες και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων ΑΠΕ καθώς και εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, ομιλητές στην συγκεκριμένη συνεδρία ήταν οι κ. Κων/νος Αθανασιάδης (Πρόεδρος ΔΣ, ΕΣΕΠΗΕ), κ. Ηλίας Καρυδογιάννης, (Πρόεδρος ΔΣ, ENSCO AG), κ. Ιωάννης Ψαρρός (Διευθυντής Τμήματος Trading, KEN), Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών, EREF, και Εκπρόσωπος ΕΣΗΑΠΕ), κ. Παναγιώτης Λαδακάκος, (Πρόεδρος ΔΣ, ΕΛΕΤΕΑΝ) και κ. Στυλιανός Λουμάκης (Πρόεδρος, ΣΠΕΦ).

Μέσα από τις ομιλίες και παρεμβάσεις τους και τη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης που ακολούθησε αναδείχθηκαν τα σημεία τριβής αλλά και σύγκλισης ανάμεσα στους διάφορους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού στο κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Ως κυρίαρχο θέμα ανεδείχθη στον χώρο των ΑΠΕ η μετάβαση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσω θεσμοθετημένων δημοπρασιών της ΡΑΕ και ανάγκη προσαρμογής των υπαρχόντων «παικτών» στο νέο καθεστώς. Σε ότι αφορά δε τις ΑΠΕ το πλέον ακανθώδες θέμα που αναμένεται να αντιμετωπισθεί και μάλιστα αρκετά σύντομα, είναι αυτό της προσαρμογής της λειτουργίας των χιλιάδων αυτό-παραγωγών σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες (που ήδη έχουν ξεκινήσει από την ΡΑΕ), αλλά και της προοπτικής εισόδου στην Ημερησία Αγορά. Αυτή η μετάβαση κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη ως προς το ρυθμιστικό και λειτουργικό της σκέλος, με το ρόλο των aggregators να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

