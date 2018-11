"Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενεργειακών Αγορών" το βασικό θέμα του Ετήσιου Συνεδρίου του ΙΕΝΕ στις 22-23/11

Με κεντρικό θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενεργειακών Αγορών», το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) διοργανώνει στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2018, το 23ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου, το κορυφαίο event του ΙΕΝΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387) στην Αθήνα περιλαμβάνει, για μια ακόμη φορά, κορυφαία στελέχη του ενεργειακού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών και ευρωπαϊκών ενεργειακών οργανώσεων και εταιρειών.

Στόχος του φετινού Συνεδρίου του ΙΕΝΕ, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι να προσφέρει το βήμα για ένα «γόνιμο» διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, μέσα από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ θα προσφέρει την ευκαιρία για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Mε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η βαρυσήμαντη ομιλία που θα εκφωνήσει ο κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και οι ομιλίες των Διευθύνοντων Συμβούλων των κορυφαίων ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων και εταιρειών.

Σημαντικό γεγονός του 23ου Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ θα είναι και η παρουσίαση του World Energy Outlook 2018 του ΙΕΑ από τον επικεφαλής αναλυτή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), κ. Kieran McNamara, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, από τον γραμματέα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), Δρ. Narsi Ghorban.

Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει και η παρουσίαση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ενεργειακή μετάβαση από εκπρόσωπο της DG Energy.

Αναλυτικότερα, την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, στις 22 Νοεμβρίου, θα χαιρετήσουν με εισαγωγικά σχόλια ο κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος του ΙΕΝΕ, ο κ. Κωστής Σταμπολής, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ και ο καθ. Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε3Μ Lab, του ΕΜΠ.

Στην πρώτη συνεδρία, με τίτλο «Οι Διεθνείς Αγορές Ενέργειας σε Μετασχηματισμό» που θα συντονίσει ο κ. Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος του ΙΕΝΕ και Partner της KG Law Firm, θα μιλήσουν ο Mr. Kieran McNamara, Senior Analyst, International Energy Agency, από το Παρίσι, η κα. Paula Ceballos–Coloma, Policy Officer, Unit B2, DG Energy, από τις Βρυξέλλες, ο Δρ. Leo Drollas, Independent Energy Consultant, από το Λονδίνο, καθώς και o Δρ. Narsi Ghorban, Secretary to the Environment and Energy Commission of the International Chamber of Commerce, Iran Committee, από την Τεχεράνη.

Οι «Εξελίξεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευρώπη και Ελλάδα» θα είναι το θέμα της δεύτερης συνεδρίας που θα συντονίσει ο κ. Ανδρέας Πετροπουλέας, Πρόεδρος Επιτροπής Ηλεκτρισμού του ΙΕΝΕ και Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας της Elpedison. Θα μιλήσουν ο κ. Ιωάννης Ρετσούλης, Senior Advisor Wholesale Markets & Network Codes, της Eurelectric από τις Βρυξέλλες, η Δρ. Νεκταρία Καρακατσάνη, Member of the Board, της ΡΑΕ, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο κ. Ιωάννης Καμπούρης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Υποδομών & Αγοράς του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Αντώνης Κοντολέων, Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΙΚΕΝ και η κα. Μελίζα Ασημακοπούλου, Υπεύθυνη Ρυθμιστικών Θεμάτων της ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου του ΙΕΝΕ θα ξεκινήσουν με τη συνεδρία που θα έχει ως θέμα τον κρίσιμο ρόλο του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο μετασχηματισμό της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς» και θα συντονίσει ο Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης, τέως Πρόεδρος του ΙΕΝΕ και Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων, της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Στην ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συνεδρία αναμένεται να μιλήσουν ο κ. Αναστάσιος Τόσιος, Πρόεδρος Επιτροπής Φυσικού Αερίου του ΙΕΝΕ και Commercial Director, της ΕΔΑ Αττικής καθώς και ο κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος του ΙΕΝΕ.

κ. Παναγιώτη Λαδακάκου, Προέδρου της ΕΛΕΤΑΕΝ, του κ. Στυλιανού Λουμάκη, Προέδρου του ΣΠΕΦ, του κ. Γιώργου Πολυχρονίου, Συντονιστή Διευθυντή Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών και Πληροφορικής της ΔΕΠΑ, του κ. Δημήτρη Καρδοματέα, Division Director for Strategy, Development & Regulation, του ΔΕΣΦΑ και του κ. Μιχάλη Θωμαδάκη, Director of Energy Sector, της Grant Thornton.

Θα ακολουθήσει η τέταρτη συνεδρία με θέμα συζήτησης: «Η Ενεργειακή Μετάβαση σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη», με συντονιστή τον κ. Κωστή Σταμπολή, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ.

Οι εργασίες της συνεδρίας θα ξεκινήσουν με τη βαρυσήμαντη ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη για να ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις και οι τοποθετήσεις του κ. Μανώλη Παναγιωτάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, του κ. Ευστάθιου Τσοτσορού, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΠΕ Α.Ε, του κ. Μανούσου Μανουσάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, του κ. Μιχάλη Φιλίππου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του κ. Δημήτρη Τζώρτζη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ, του κ. Ιωάννη Μπασιά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥ, και τέλος του κ. Δημήτρη Γόντικα, Διευθύνοντος Συμβούλου της Energean Oil & Gas.

Στην πέμπτη συνεδρία με τίτλο: «Βασικές Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ενεργειακή Αγορά», συντονιστής και κύριος ομιλητής, θα είναι ο καθ. Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε3Μ Lab του ΕΜΠ, με θέμα τις εξελίξεις στην Ε.Ε., ενώ στην ίδια συνεδρία, θα μιλήσει, και ο κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του ΥΠΕΝ.

κ. Ντίνου Μπενρουμπή, Γενικού Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας - PROTERGIA, της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., του κ. Federico Regola, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΖΕΝΙΘ, του κ. Ιωάννη Αράπογλου, Chairman of the Board, της Gastrade, του Mr. Nicola Battilana, Country Manager Greece, της SNAM και του κ. Ιωάννη Ρετσούλη, Senior Advisor Wholesale Markets & Network Codes, της Eurelectric των Βρυξελλών.

Τέλος, με θέμα: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Έξυπνα Κτίρια και Έξυπνες Πόλεις», η έκτη συνεδρία που οργανώνεται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ, θα έχει ως συντονιστή και κύριο ομιλητή τον καθ. Νίκο Χατζηαργυρίου,

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα:

«Ενεργειακή Αυτάρκεια και Έξυπνα Νησιά», με τη συμμετοχή των κ.κ. Σπύρου Κιαρτζή, Director Alternative Energy Sources and New Technologies, των ΕΛΠΕ, Κωνσταντίνου Θεοφύλακτου, Γενικού Γραμματέα του ΙΕΝΕ και Προέδρου της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Δρ. Γιώργου Αγερίδη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ και Δημήτρη Μεζαρτάσογλου, Διευθυντή Μελετών του ΙΕΝΕ.

Το 23ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» τυγχάνει ευρείας στήριξης από σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς του ενεργειακού τομέα και όχι μόνο.

Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, Κύριος Χορηγός είναι ο ΑΔΜΗΕ, Χορηγοί είναι η ΔΕΗ, ο ΔΕΠΑ, ο Μυτιληναίος και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ενώ στους υποστηρικτές συμπεριλαμβάνονται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η Energean Oil & Gas, η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm, ο ΗΡΩΝ, η MAS και το Energy Live.

Τέλος, βασικοί χορηγοί επικοινωνίας είναι το πρώτο ενεργειακό ενημερωτικό portal Energia.gr, η εφημερίδα Καθημερινή, η FMVoice καθώς και το Energypress.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και τις διαδικασίες εγγραφής δίδονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΕΝΕ στο www.iene.gr.

