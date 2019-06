PROFILODOMI: Τα 25MWp έχουν φτάσει οι παραδόσεις φ/β βάσεων από την αρχή του έτους σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η εταιρεία PROFILODOMI συνεχίζει την ανοδική πορεία της στο χώρο των βάσεων φωτοβολταϊκών με ποιοτικά προϊόντα και αξιοπιστία στους χρόνους παράδοσης, με πωλήσεις τόσο στο εξωτερικό, όσο και στον ελλαδικό χώρο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Συνολικά, από της αρχές του έτους η εταιρεία έχει παραδώσει στο εξωτερικό, βάσεις φωτοβολταϊκών σταθερής και ρυθμιζόμενης κλίσης, για έργα που ξεπερνούν τα 25ΜWp.

Πιο συγκεκριμένα, βάσεις φωτοβολταϊκών ρυθμιζόμενης κλίσης παραδόθηκαν στην Κροατία και στο Κόσσοβο σε έργα του 1MWp και 500ΚWp, ενώ βάσεις για πολλά έργα των 600KWp παραδόθηκαν στην Ουγγαρία.

Επίσης, η PROFILODOMI συνεχίζει την συνεργασία της με την Κυπριακή εταιρεία BIOLAND ENERGY LTD, η οποία επιλέγει την PROFILODOMI για την προμήθεια των βάσεων στα έργα της τα τελευταία 3 χρόνια, κατασκευάζοντας τα έργα της με την βάση ρυθμιζόμενης κλίσης με χειροκίνητο τρόπο, εύρους κλίσης 10° - 40°. Στην BIOLAND ENERGY LTD έχουν παραδοθεί ήδη από τις αρχές του έτους, βάσεις φωτοβολταϊκών για πάρκα συνολικής ισχύος των 6ΜWp και έχουν συμφωνηθεί παραδόσεις για νέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικά 8MWp. Τέλος, ρυθμιζόμενες βάσεις φωτοβολταϊκών (10° - 40°), επέλεξε και η Κυπριακή New Way Engineering LTD για κατασκευές έργων αθροιστικά 1,5MWp στη Κύπρο.