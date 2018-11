Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου LIFE ASTI

Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου «Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI» (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) στη Θεσσαλονίκη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.265.395 € και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού του Σχεδιασμού, της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει καθώς και της συμμετοχής του στο Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, συμμετέχει ως εταίρος στο σημαντικό αυτό έργο.

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης του έργου καθώς επιφέρει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που γίνονται εντονότερες δεδομένου ότι η διάρκεια των επεισοδίων καύσωνα αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η εξάπλωση των αστικών περιοχών έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια: σχεδόν το 73% του πληθυσμού της Ευρώπης διαμένει σε πόλεις, ποσοστό που αναμένεται να προσεγγίσει το 80% μέχρι το 2050. Η εκτεταμένη αστικοποίηση πυροδοτεί σημαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του θερμικού κλίματος και την αύξηση της θερμοκρασίας στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με τις γειτονικές μη-αστικές.

Το έργο LIFE ASTI επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ΑΘΝ στην ανθρώπινη θνησιμότητα με την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος αριθμητικών μοντέλων που θα οδηγεί στη βραχυχρόνια πρόβλεψη και τη μελλοντική προβολή του φαινομένου της ΑΘΝ σε δύο Μεσογειακές πόλεις: τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη.

Το σύστημα μοντέλων θα παράγει υψηλής ποιότητας προγνωστικά προϊόντα, όπως οι βιοκλιματικοί δείκτες και οι Θερμο-ημέρες Ψύξης/Θέρμανσης, που εκτιμούν τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων. Επιπλέον, το σύστημα μοντέλων θα καθοδηγεί το Σύστημα Προειδοποίησης Υγείας που θα εφαρμοστεί στις δύο πόλεις και θα στοχεύει στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, του πληθυσμού των πόλεων αλλά και της επιστημονικής κοινότητας.

Στην Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, και ειδικότερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής/Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος που αποτελεί τον Συντονιστή εταίρο του έργου, το Azienda Sanitaria Locale Roma 1, το Geospatial Enabling Technologies Ltd., το Institute of Atmospheric Sciences and Climate-National Research Council of Italy, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ομάδα Σύμπραξις.

Συμπερασματικά, όπως προέκυψε από τις διεργασίες της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του έργου LIFE ASTI, το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας επιδεινώνει τις συνθήκες διαβίωσης στα αστικά κέντρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό επιτείνει την ανάγκη για πληροφόρηση των πολιτών και των αρμοδίων αρχών, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας. Το LIFE ASTI έρχεται να καλύψει το σημαντικό αυτό κενό και να συμβάλει στην ενεργοποίηση των κατοίκων σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιοκλιματικής άνεσης στις πόλεις.

Η επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, θα προσφέρουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τα συμπεράσματα του έργου.