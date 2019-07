Πόση ενέργεια ξοδεύουμε σε ένα χρόνο για να δροσιζόμαστε με τα τα air conditions

Η συζήτηση για τη χρήση των air conditions είναι πάντα δύσκολη (και μπορεί να καταλήξει σε καυγά). Κάποιοι αν μπορούσαν θα άφηναν το κλιματιστικό ανοιχτό από την πρώτη μέρα του καλοκαιριού μέχρι το χειμώνα (και μάλιστα συχνά σε θερμοκρασίες μη ανεκτές από συναδέλφους, συντρόφους, φίλους κ.α.). Άλλοι πάλι το ανοίγουν ελάχιστα ή ακόμη επιλέγουν να μην έχουν καν κλιματιστικό στο σπίτι τους και βολεύονται με έναν,δύο, (τρεις, τέσσερις) ανεμιστήρες. Όχι απαραίτητα για να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και επειδή κρυώνουν, παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα ή τρέμουν τον υψηλό λογαριασμό ρεύματος κ.λπ, κ.λπ., κ.λπ.

Στην πρώτη κατηγορία, των υπερβολικών με την επί πολλές ώρες και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργία των κλιματιστικών για να δροσίζονται, φαίνεται πως ανήκουν εκατομμύρια κάτοικοι των ΗΠΑ. Όπως σημειώνει το Statista οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να έχουν αναμμένα τα κλιματιστικά παντού και συνέχεια: στο σπίτι, στο γραφείο, στο αμάξι, στο εστιατόριο και γενικότερα όπου πηγαίνουν.

Όσοι όμως ταξιδεύουν στις ΗΠΑ, κυρίως από χώρες της Ευρώπης συχνά εκπλήσσονται αρνητικά από τις εξαιρετικά χαμηλές- γι′ ατούς- θερμοκρασίες που επικρατούν σε πολλούς εσωτερικούς χώρους. Φυσικά οι Αμερικανοί πληρώνουν και το τίμημα με κάθε λογαριασμό για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας καμία χώρα στον κόσμο δεν καταναλώνει τόση ενέργεια, όση οι ΗΠΑ για την διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε εσωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ το 2016 κατανάλωσαν 616 TWh (1 teraWatt - 1,000,000,000,000 Wh) ενώ ή δεύτερη χώρα σε κατανάλωση, αλλά με σημαντική διαφορά, είναι η Κίνα (450ΤWh) και ακολουθεί το σύνολο των χωρών της ΕΕ με περίπου το 1/4 (152TWh) κατανάλωσης συγκριτικά με τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως το 1990 η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας για τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε εσωτερικούς χώρους ήταν 608ΤWh και το 2016 έφτασε συνολικά τα 2.021ΤWh.

