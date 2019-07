Παγώνει η κατασκευή του πρώτου εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Κένυα λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Το δικαστήριο της Κένυας αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της κατασκευής του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση άνθρακα, στην παράκτια πόλη Lamu, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί μία εκτίμηση της επίδρασης που θα έχει το συγκεκριμένο έργο στο περιβάλλον.

Με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια δολάρια και προβλεπόμενη ισχύ 981 ΜW, το έργο είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις επιπτώσεις που θα είχε η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος αποτελείται κυρίως από αγρότες και ψαράδες που ζουν, κατά βάση, από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν ομάδες ακτιβιστών, η κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου θα αύξανε τη συνολική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από την Κένυα, σε ποσοστό 700%, γεγονός που δεν συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που έχει συνυπογράψει η χώρα, όπως η δέσμευση για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά ένα τρίτο και την κάλυψη των δύο τρίτων των ηλεκτρικών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, η Επιτροπή της Unesco για την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά, μετά από συνεδρίασή της την περασμένη εβδομάδα, κάλεσε την Κένυα να επανεξετάσει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα περιβαλλοντικά κριτήρια του έργου, καθώς τίθενται σε κίνδυνο τα γνωστά “πέτρινα κτίρια” στην παλιά πόλη της Lamu, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Αν η Κένυα δεν καταφέρει να παρουσιάσει μία αξιόλογη εκτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που θα έχει το έργο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, τότε η Unesco θα προσθέσει το σημείο στη λίστα με τα “Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο”.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι πλευρές το ίδιο σύμφωνες με την απόφαση του δικαστηρίου. Για παράδειγμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κένυα, ο οποίος έχει πολιτικές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο και είναι πρώην ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής στην πολιτεία του Ιλινόις, έγραψε στο twitter ότι “ο άνθρακας είναι η πιο καθαρή και φθηνή επιλογή” ενώ πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι με την κατασκευή του εργοστασίου η Κένυα θα αποκτήσει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, θα μειωθούν τα συχνά black outs και θα μειωθεί στο μισό το αντίτιμο που πληρώνουν οι πολίτες για την ηλεκτρική ενέργεια.

Βέβαια, ο τελευταίος ισχυρισμός αντικρούεται από το Institute for Energy Economics and Financial Analysis, έναν ανεξάρτητο οργανισμό με έδρα στις ΗΠΑ, του οποίου η τελευταία μελέτη υποστηρίζει ότι το κόστος για τους πολίτες όχι μόνο δεν θα μειωθεί αλλά θα αυξηθεί, εν μέρει λόγω των υψηλών προστίμων που θα επιβληθούν στην περίπτωση κατασκευής του εργοστασίου.

Μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί τελικά η υπόθεση, αφού το δικαστήριο έδωσε στους υποστηρικτές του εργοστασίου 30 ημέρες για να ασκήσουν έφεση, εξέλιξη που μπορεί να ανατρέψει την παρούσα απόφαση και να επιτρέψει τελικά την κατασκευή του εργοστασίου.