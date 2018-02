Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως "εισιτήριο" επιτυχίας για τις επιχειρήσεις

Τις κύριες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από την υποστήριξη και διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής με νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, μέχρι τον επανασχεδιασμό των λειτουργικών δομών, την ψηφιακή καινοτομία προϊόντων/υπηρεσιών, αλλά και την ενεργοποίηση νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας θα αναλύσουν διεξοδικά εξέχουσες προσωπικότητες και υψηλόβαθμα στελέχη που δραστηριοποιούνται σε εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το 3ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών που διεξάγεται από 1 – 4 Μαρτίου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πόσα βήματα έχει ακόμη να διανύσει η Ελλάδα στο Digital Transformation και ποιες οι συνηθέστερες πρακτικές που ακολουθούνται παγκοσμίως για αποτελεσματικότερη ψηφιακή στρατηγική τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα; Ο Public Sector Industry Leader Eastern and Central Europe, Middle East and Africa της Oracle από την Ουγγαρία Peter Fuzes, ο Chairman and Managing Director της Philip Morris International Χρήστος Χαρπαντίδης, η CEO της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Πέγκυ Αντωνάκου, ο CEO της Deloitte Eλλάδας Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Chief Innovation Officer της Coca-Cola Hellenic Bottling Company Γιάννης Σταμούλης θα επιχειρήσουν σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης να αποσαφηνίσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της καινοτόμας "επιταγής".

Την ίδια στιγμή, στον απόηχο της διαμόρφωσης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς θα αναπτύξει τον "οδικό χάρτη" βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών, όπως η διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας, η συνεργασία με εταιρείες startup, η επιμόρφωση στελεχών, καθώς και ο ανασχεδιασμός των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ταυτόχρονο πάνελ θα μιλήσουν από την εμπειρία τους οι: Vice President and GM, Europe and Global Telco Accounts της Lenovo Mobile Business Group Αντώνης Μπαρούνας, ο CEO της Forty Two και CTO στο Cyber Research Center του πανεπιστημίου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ Menny Barzilay, ο Director of Computing του πανεπιστημίου ΜΙΤ Μιχάλης Μπλέτσας, ο καθηγητής του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Δουκίδης, ο CEO της 24Media Σταύρος Δρακουλαράκος, ο Founder – Chairman και CEO της PeopleCert Βύρων Νικολαΐδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας Αναστάσιος Τζήκας, ο Executive Chairman της Upstream Systems Μάρκος Βερέμης, ο Country Manager της Google σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, η Communication’s Director της Industry Roundtable for Growth Μαρία Λαζαρίμου και ο Business Consultant Ανδρέας Δρυμιώτης.

To Οικονομικό Φόρουμ Δελφών αποτελεί το πλέον γόνιμο πεδίο διαλόγου μεταξύ καταξιωμένων προσωπικοτήτων του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, την διαμόρφωση προτάσεων και την ανάπτυξη θέσεων σχετικών με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του αύριο, θέτοντας ως στόχο την διαμόρφωση μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Στην 4ήμερη εκδήλωση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 350 ομιλητές, οι οποίοι θα συζητήσουν 50 θέματα καίριας σημασίας για την μακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας.