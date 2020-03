Μυτιληναίος: Ενεχυρίαση 10.570.169 μετοχών από τη Frezia LTD

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 19 παρ. 7(α) του Κανονισμού 596/2014 και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την μέτοχό της, εταιρεία με την επωνυμία FREZIA LTD, η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι η FREZIA LTD προέβη στις 06.03.2020 σε ενεχυρίαση 10.570.169 μετοχών εκδόσεως της MYTILINEOS. Η FREZIA LTD διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.

Η FREZIA LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του Κανονισμού 596/2014, με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MYTILINEOS) και με τον κ. Φώτιο Σπυράκο (Γενικό Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS).