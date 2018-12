ΗΠΑ: Δημοκρατικός και αρνητής της κλιματικής αλλαγής ο πρόεδρος της Επ. Ενέργειας της Γερουσίας

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών στην πολιτεία της West Virginia και ένθερμος υποστηρικτής της τοπικής βιομηχανίας άνθρακα Joe Manchin, γνωστός για την διαφημιστική καπάνια στην οποία πρωταγωνίστησε το 2010, στην οποία χρησιμοποιούσε ένα τουφέκι για να “πυροβολήσει” ένα νομοσχέδιο για την κλιματική αλλαγή, αναλαμβάνει σημαντικά καθήκοντα στην Επιτροπή Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της γερουσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επιτροπή λαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό αποφάσεων για τα θέματα ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση του Joe Manchin στη συγκεκριμένη θέση, ο οποίος έχει πολλές φορές συνταχθεί με τις θέσεις του Dolald Trump για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, έρχεται σε μία περίοδο που οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την προσφάτως ανακτημένη πλειοψηφία τους στη Βουλή, για να θέσουν τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής ως βασική προταιρεότητα. Όπως είναι φυσικό, η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, με τον επικεφαλής τους στη γερουσία Chuck Schumer να δέχεται έντονες πιέσεις για ανάκληση της τοποθέτησης του Manchin στη θέση αυτή, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Παράλληλα, στην επιλογή του Joe Manchin αντιτίθενται και αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις, με τον Lukas Ross, senior policy analyst στην περιβαλλοντική οργάνωση Friends of the Earth, να κάνει λόγο για “μία απαράδεκτη επιλογή”. Μάλιστα, την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του Chuck Schumer, οργανωμένη από το κίνημα για το περιβάλλον Sunrise Movement, με αίτημα την απομάκρυνση του Manchin από τη θέση του επικεφαλής της Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Ο Stephen O’Hanlon που ηγείται του συγκεκριμένου κινήματος, τόνισε ότι η επιλογή του Manchin θα σταθεί εμπόδιο στην εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου που οι υποστηρικτές του ονομάζουν Green New Deal. Το συγκεκριένο σχέδιο, που υποστηρίζεται από το προοδευτικό τμήμα των Δημοκρατικών όπως η εκλγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Alexandria Ocasio-Cortez, έχει ως στόχο την μετάβαση των ΗΠΑ εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.