ΗΑΕΕ: Η Ελλάδα έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενέργεια

Το 2017 μας αποχαιρετά έχοντας «στρώσει το έδαφος» για μεγάλες αλλαγές στον κλάδο της ενέργειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως επισημαίνει η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η ΗΑΕΕ υπογραμμίζει τα εξής για τη δυναμική του κλάδου ενόψει του νέου έτους:

Η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, οι ενεργειακές κοινότητες, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και οι τα νέα έργα υποδομών αποτελούν απόδειξη ότι η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής και διεθνούς πολιτικής. Η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) γνωρίζοντας ότι ο κλάδος της ενέργειας συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας θα συνεχίσει και το 2018 να μεταλαμπαδεύει την εμπειρία της στις επιχειρήσεις, τους εκπροσώπους θεσμικών και πολιτικών φορέων, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό αναδεικνύοντας τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο μετασχηματισμός της αγοράς ενέργειας. Με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και συμμετοχή σε ενεργειακά και οικονομικά δρώμενα στο εξωτερικό (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), η HAEE θα συνεχίσει να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη την ώρα που μεγάλα έργα όπως είναι οι αγωγοί φυσικού αερίου TAP, IGB και ο EastMed «έχουν βρει πλέον το δρόμο τους» με βασικό «σταθμό» την Ελλάδα. Το Λονδίνο, η Ρώμη, το Παρίσι, η Αθήνα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη αλλά και το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας όπως και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό υποδέχθηκαν από το 2015 που λειτουργεί η ΗΑΕΕ μέλη του ΔΣ του οργανισμού και διαπίστωσαν πόσο ισχυρό είναι το ελληνικό «δαιμόνιο» στην ενέργεια.

Το αποτύπωμα της ΗΑΕΕ το 2017

Η ΗΑΕΕ άφησε το δικό της αποτύπωμα τη χρονιά που μας πέρασε είτε ως διοργανωτής είτε υποστηρίζοντας ενεργά εκδηλώσεις και συνέδρια στα οποία συμμετείχαν opinionmakers, εκπρόσωποι της διεθνούς αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

-Θεσσαλονίκη: Ενεργειακό φόρουμ «Αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή φτώχεια: Καταγραφή και προοπτικές επίλυσης του προβλήματος στη Θεσσαλονίκη» με κύριους διοργανωτές τη Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την ΗΑΕΕ

-Αθήνα: 2ο Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο με θέμα «Το τοπίο στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογικές καινοτομίες»

-Αθήνα: Ενεργειακή ημερίδα με θέμα: «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία» », την οποία συνδιοργάνωσε η ΗΑΕΕ μαζί με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

-Αλεξανδρούπολη: 1o Διεθνές Φόρουμ Πετρελαίου και Αερίου Αλεξανδρούπολης με τίτλο «Ελλάδα: Ενεργειακός Παράγοντας-Κλειδί με Προοπτικές στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη» σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών

-Βρυξέλλες: Διεθνής Ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες όπου Ελλάδα και Κύπρος παρουσίασαν τις θέσεις τους σε ότι αφορά στα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου και τις μεθόδους αξιοποίησής του με βασικούς ομιλητές την ευρωβουλευτή, Μαρία Σπυράκη και το Νικόλα Παπαδόπουλο, υποψήφιος του ΔΗ.ΚΟ. για το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

-Θεσσαλονίκη: Συνέδριο με θέμα «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

Δίκτυα & Μεταφορά - Διανομή & Προμήθεια Φυσικού Αερίου - CNG-Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο

-Λονδίνο: E-MobilityConference, το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο ESCP Europe Business School.

- Αθήνα: 6ο Ενεργειακό Συνέδριο με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙA: Αναζητώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο διοργανώθηκε από το Energy & Sustainability Club και το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

-Αθήνα: Energy Efficiency Conference στοΑμφιθέατρο OTEAcademy

-Ρώμη: 2ο Ενεργειακό Συμπόσιο του Ιταλικού παραρτήματος της ΙΑΕΕ με θέμα «Οι σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια»

-Λονδίνο: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Energy Developments in S.E. Europe: Riding the Global Trends, σε συνεργασία με την έδρα ενεργειακών μεταπτυχιακών σπουδών στο παράρτημα του Λονδίνου και το Ερευνητικό κέντρο - Research Centre for Energy Management

-Ριάντ-Σαουδική Αραβία: Workshop που διοργάνωσε το Ενεργειακό Κέντρο KAPSARC του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας «Electricity Reform and Technological Disruption: What Options for Saudi Arabia?»

Συνέντευξη του προέδρου της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλου στο insider.gr.

Για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr, ο Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας στο ESCP Europe Business School στο Λονδίνο, διευθυντής του κέντρου ενεργειακής διοίκησης Research Centre for Energy Management (RCEM) και Πρόεδρος της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ), η οποία αποτελεί το ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Συνδέσμου Ενεργειακής Οικονομίας (ΙΑΕΕ).

Δυναμικό ξεκίνημα το 2018

Το 2018 αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά για την ΗΑΕΕ καθώς έχουν προγραμματιστεί δράσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια ενώ πιο εντατική αναμένεται να είναι η εκδοτική δραστηριότητα και η ενημέρωση που θα παράσχει η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία στα μέλη της και το ευρύ κοινό για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται το 3ο Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3 - 5 Μαΐου 2018 στην Αθήνα. Κεντρικό θέμα θα είναι οι προκλήσεις στον ενεργειακό κλάδο και οι οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις των εξελίξεων στην εγχώρια και παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Το Συνέδριο αποτελεί ένα διεθνές βήμα για την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση ερευνών και την μεταφορά της εμπειρίας εκπροσώπων θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας από τους κλάδους της Ενέργειας, της Οικονομίας και του Περιβάλλοντος.