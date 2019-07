Η κλιματική κρίση ΔΕΝ μπορεί να περιμένει

Η Ευρώπη ψήνεται. Θερμοκρασίες ρεκόρ 45ο Κελσίου και πάνω στη βόρεια Ευρώπη! Λένε πως έρχονται κι εδώ.

The Heat is on, λέει το EuroSpace Agency. Κάτι θα βλέπει καλύτερα από ‘κει πάνω.

Στη Βόννη, όμως, η Σαουδική Αραβία μπλοκάρει (όπως έκανε και στο COP24 τον Δεκέμβρη του 2018) την αποδοχή της έκθεσης για τις καταστροφικές συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5ο Κελσίου. (1.5 oC Special Report, IPCC).

Την αμφισβητεί για επιστημονικούς λόγους (!!!).

Κάτι έπρεπε να βρει να προστατεύσει τα συμφέροντα της.

Και η γνωστή και αποτελεσματική μέθοδος Κασόγκι δε μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτήν την περίπτωση.

Όλες οι άλλες χώρες ενίστανται.

Ε, όχι και όλες….

