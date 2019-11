Χρ. Κολώνας: Τα «αγκάθια» στο δρόμο του μεταξιού για τον ΑΔΜΗΕ

Οι Κινέζοι επιθυμούν διακαώς την ενίσχυση της θέσης τους στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως και στο χρυσοφόρο ύψους 1 δισ. ευρώ έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττικής.

Και το έχουν αποδείξει εμπράκτως αυτό. Ιδίως όταν εξαγόρασαν το 24% του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ έναντι 320 εκατ. ευρώ με μεγάλη διαφορά έναντι της ιταλικής TERNA. Αν και οι Κινέζοι, εμμέσως, είχαν και μετοχική συμμετοχή στον Ιταλό Διαχειριστή. Μέτοχος του είναι με περίπου 30% η CDP Reti (Ιταλικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), όπου το 35% κατέχει η κινεζική State Grid Corporation of China. Η τελευταία, υπενθυμίζεται ότι, μέσω της State Grid Europe Limited κατέχει το 24% του ΑΔΜΗΕ. Την πλειοψηφία των μετοχών 51% του Διαχειριστή εμμέσως και αμέσως ελέγχει το ελληνικό δημόσιο.

Η πρόθεση των Κινέζων, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, για περαιτέρω αύξηση της θέσης τους στον Έλληνα Διαχειριστή, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Όπως εξηγούν δεν είναι τυχαίο ότι στη συμφωνία μετόχων (shareholders agreement) του 2017 μπήκε όρος, σύμφωνα με τον οποίο έχουν δικαίωμα πρώτης προσφοράς (right of first offer) υπέρ των λοιπών μετόχων σε περίπτωση σκοπούμενης πώλησης μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Με τον τρόπο αυτό οι Κινέζοι έχουν τον πρώτο λόγο να υποβάλλουν προσφορά σε περίπτωση που κάποιος από τους υπόλοιπους μετόχους (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ – ελληνικό δημόσιο, και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – εισηγμένη στο χρηματιστήριο η οποία έχει μεταβιβάσει το 51% των μετοχών της στο δημόσιο) προτίθεται να πουλήσει μερίδιο των μετοχών του.

Πέραν αυτού όταν συστήθηκε η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, «Αριάδνη», για την εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, ο Διαχειριστής δανειοδοτήθηκε με 199 εκατ. ευρώ από την Bank of China για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ειδικού σκοπού. Πέραν αυτού, ο ΑΔΜΗΕ όταν ήταν ακόμη σε εξέλιξη οι διαδικασίες της κυπριακών συμφερόντων EuroAsia για την εμπλοκή της στο έργο, είχε συμφωνήσει στη διάθεση μειοψηφικού πακέτου μετοχών (έως 39%) για την είσοδο της προαναφερόμενης εταιρίας, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ενδιαφέρεται.

Η State Grid, έκανε χθες γνωστό στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι θέλει να μπει με ποσοστό 20%. Ουσιαστικά οι Κινέζοι θέλουν κάτι παραπάνω από αυξημένο έλεγχο της Αριάδνης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης εμφανίστηκε συγκρατημένος, στις προτάσεις του προέδρου της κινεζικής Kou Wei έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του, τις λεπτές ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει έναντι των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον. Αλλωστε γνωρίζει ότι η Ευρ. Επιτροπή δεν κρύβει την ανησυχία της για τις επιθετικές εξαγορές των Κινέζων σε υποδομές και γι' αυτό το ενωσιακό δίκαιο έχει ορίσει σαφείς περιορισμούς στην μετοχική εμπλοκή εταιρειών με παράλληλη δραστηριοποίηση στην παραγωγή και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

Συνεπώς, για να εισέλθουν οι Κινέζοι τόσο στον ΑΔΜΗΕ, όσο και στην Αριάδνη, θα πρέπει να οι δύο εταιρείες να πιστοποιηθούν εκ νέου ως προς την ανεξαρτησία τους, όπως ορίζει η νομοθεσία της Κομισιόν.

Από την άλλη πλευρά, οι Κινέζοι αναζητούν πύλη εισόδου στα δίκτυα ενέργειας της Ευρώπης. Ο ΑΔΜΗΕ με υπαρκτό σχέδιο ενοποίησης του δικτύου μεταφοράς με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο του target model, αποτελεί τον ευνοϊκότερο δρόμο για την επίτευξη του κινεζικού ομίλου.

Παράλληλα, ο Έλληνας Διαχειριστής με επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 3 με 4 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, αλλά και τη διεκδίκηση της πίτας των 800 εκατ. ευρώ των οπτικών ινών, με το διαγωνισμό που θα ανοίξει στην εγχώρια αγορά, έχει ανάγκη για κεφάλαια.

Τα οφέλη στα οποία προσδοκούν οι Κινέζοι είναι σημαντικά. Η ελληνική κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, χωρίς να παραγνωρίζει τις επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα, επιχειρεί να κρατήσει και τις λεπτές ισορροπίες έναντι των Βρυξελλών.

Ταυτόχρονα, όπως παρατηρούν οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς, η επενδυτική επιθυμία της χώρας του δράκου αποτελεί και την ιδανική πίεση έναντι των Ευρωπαίων ενεργειακών ομίλων προκειμένου να συμμετέχουν με τη σειρά τους στη νομή της πίτας…

