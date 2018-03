Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον καθορισμό ενοτήτων ελέγχου φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ) για τη συγχρονισμένη περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(d) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 (2) του Κανονισμού:

2.Έως τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ μιας συγχρονισμένης περιοχής καταρτίζουν κοινή πρόταση για τον καθορισμό των ενοτήτων ελέγχου φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ), η οποία συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) η περιοχή παρακολούθησης αντιστοιχεί σε μία μόνο περιοχή ΕΦΣ ή σε μέρος της·

β) η περιοχή ΕΦΣ αντιστοιχεί σε μία μόνο ενότητα ΕΦΣ ή σε μέρος της·

γ) η ενότητα ΕΦΣ αντιστοιχεί σε μία μόνο συγχρονισμένη περιοχή ή σε μέρος της· και

δ) κάθε στοιχείο δικτύου είναι μέρος μόνο μίας περιοχής παρακολούθησης, μόνο μίας περιοχής ΕΦΣ και μόνο μίας ενότητας ΕΦΣ. ….»

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η κοινή πρόταση όλων των ΔΣΜ για τον καθορισμό ενοτήτων ελέγχου φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ) για τη συγχρονισμένη περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 141(2) του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση, καθώς και η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-230944/16.01.2018 εγγράφου του ΑΔΜΗΕ.

Επισυνάπτονται:

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για τον καθορισμό ενοτήτων ελέγχου φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ) για τη συγχρονισμένη περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 141(2) παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – ελληνικό κείμενο

All TSOs’ proposal for the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August establishing a guideline on electricity transmission system operation – αγγλικό κείμενο

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

