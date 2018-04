Ξεκίνησε το έργο INHERIT για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Τετάρτη και Πέμπτη 11-12 Απριλίου 2018, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο έγινε η εναρκτήρια συνεδρίαση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου «INHERIT - Sustainable tourism strategies to conserve and valorise the Μediterranean coastal and Maritime natural heritage», με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg-Mediterranean, και έχει τετραετή διάρκεια (2018-2022).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η παρουσίαση και γνωριμία των εταίρων και συζητήθηκε αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του έργου. Στο έργο INHERIT συμμετέχουν άλλοι 14 οργανισμοί από διαφορετικά κράτη της Μεσογείου:

Υπουργείο Τουρισμού – Κροατία

Περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια - Ιταλία

Περιφέρεια της Μούρθια, Γενική Διοίκηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Γραφείο Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος - Ισπανία

Περιφέρεια της Aπουλίας, Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας του Πολιτισμού και Περιφερειακής Αξιοποίησης – Ιταλία,

Διαμερισματικό Συμβούλιο του Ερώ - Γαλλία

Δήμος της Ίζολα, Δημόσια υπηρεσία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη έργων - Σλοβενία

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κύπρος

Ίδρυμα γα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τον Διάλογο στη Μάλτα - Μάλτα

Διεθνής Ένωση για τα Μεσογειακά Δάση - Γαλλία

Ίδρυμα Seneca, Υπηρεσία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Περιφέρειας της Μούρθια - Ισπανία

Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα

Ινστιτούτο Γεωργίας και Τουρισμού - Κροατία

Πάρκα Διναρίδες, Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών των Δειναρικών Άλπεων - Μαυροβούνιο

Ένωση για την Διαφύλαξη της Κληρονομιάς της Μέρτολα - Πορτογαλία

Το έργο INHERIT στοχεύει στην προστασία της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς από τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και στην αξιοποίησή τους μέσω μιας νέας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης που εστιάζει:

Στη δημιουργία προτύπων περιοχών INHERITURA όπου τα μέτρα προστασίας της φυσικής κληρονομιάς και οι πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης θα αποφασίζονται και εφαρμόζονται μέσω μιας ανιούσας (bottom-up) διαδικασίας με τη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και κάθε ομάδας ενδιαφέροντος. Στη διαμεσογειακή συνεργασία για την δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων που θα αναδεικνύουν και θα συνδέουν τις περιοχές INHERITURA έτσι ώστε η φυσική κληρονομιά να γίνει το εργαλείο για την πράσινη ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσόγειο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της.

Στην εναρκτήρια συνάντηση εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής των έργων INTERREG-MED παραβρέθηκε η κα Σκαρβέλη Σοφία, υπεύθυνη της μονάδας διοίκησης των έργων. Η κα Σκαρβέλη στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ηγηθεί ενός τόσο μεγάλου έργου από το οποίο αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου μεταφέρθηκε ο χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη και στις εργασίες συμμετείχαν οι Αντπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ. Απόστολος Παπαφωτίου και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.