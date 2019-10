Τεχνογνωσία αιχμής για την αντιμετώπιση κινδύνων από κυβερνοεπιθέσεις στη διάθεση της ΔΕΗ

Τεχνογνωσία αιχμής για την αντιμετώπιση κινδύνων από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει στη ΔΕΗ το πρωτότυπο λειτουργικό σύστημα ανίχνευσης απειλών σε έξυπνα δίκτυα, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SPEAR, με τη συμμετοχή του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ .

Το εν λόγω σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή Π. Σαρηγιαννίδη, την επιστημονική ομάδα του ΚΔΕΠ με επικεφαλής τον Διευθυντή ΚΔΕΠ Δρ. Κ. Σταματάκη και την συνδρομή εξειδικευμένων μηχανικών από τον ΑΗΣ Λαυρίου.

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του ΚΔΕΠ, στο χώρο της Ηλεκτρικής Ενέργειας παράλληλα με την ανάπτυξη των αγορών, συντελείται μια ψηφιακή επανάσταση που μετατρέπει τα συμβατικά Ηλεκτρικά Συστήματα σε «Ευφυή Δίκτυα», στα οποία όλοι οι συμμετέχοντες παραγωγοί, προμηθευτές και καταναλωτές θα έχουν λόγο, θα συμμετέχουν ενεργά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και με τις αποφάσεις τους και ενέργειες τους θα καθορίζουν την λειτουργία της αγοράς. Η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI), μεγάλες βάσεις δεδομένων, εφαρμογή τεχνικών Block Chain, μεταφορά δεδομένων μέσω ασύρματων δικτύων τεχνολογίας 5G, και οι τεχνικές μηχανικής μάθησης, καθιστούν τα σύγχρονα «Ευφυή Δίκτυα» ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις και απειλές προερχόμενες από τον κυβερνοχώρο.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ ο Διευθυντής του ΚΔΕΠ/ΔΕΗ Δρ. Κ. Σταματάκης, η συνεργασία με το Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η ανάδειξη του σε Ευρωπαϊκό Κέντρο ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στα σύγχρονα «Ευφυή Ηλεκτρικά Συστήματα» είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική εποχή.

Το έργο SPEAR

Σκοπός του SPEAR είναι να ερευνηθούν και να αναπτυχθούν νέα πρωτοπόρα συστήματα ανίχνευσης απειλών ασφάλειας σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υλοποιηθούν καινοτόμα σχήματα παροχής ιδιωτικότητας σε έξυπνα συστήματα μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών στην Δυτική Μακεδονία.

Το SPEAR είναι μια από τις 4 προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των 63 που υποβλήθηκαν συνολικά στη Δράση DS-07-2017 Cyber Security PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors.

Στο ερευνητικό έργο SPEAR συμμετέχουν 17 εταίροι από 10 χώρες (Ελλαδα, Κυπρος, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Βουλγαρία), με συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη.

Μεταξύ άλλων, στο έργο συμμετέχουν εταιρείες όπως η ENEL ENERGY EUROPE και η SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE SAS, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια όπως το ΕΚΕΤΑ, το G.E. PUKHOV INSTITUTE OF SCIENCES OF UKRAINE, το UNIVERSITY OF SURREY κ.α.