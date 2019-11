Συνάντηση Χατζηδάκη-Πάλμερ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο

Τις ανησυχίες της κυβέρνησης για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο έθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης στον βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για Ευρασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ με τον οποίο συναντήθηκε το πρωί στην Αθήνα. Από την πλευρά του, σε δηλώσεις του ο κ. Πάλμερ τόνισε ότι η χώρα μας είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε μετά τη συνάντηση τα εξής:

"Η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας εξελίσσεται πολύ θετικά. Εξήγησα στην αμερικανική πλευρά την πρόοδο που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά από ενεργειακά πρότζεκτς. Πρώτα από όλα την υπογραφή με την βουλγαρική πλευρά της συμφωνίας για τον IGB, τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας. Δεύτερον ότι έχουν ρυθμιστεί όλα τα θέματα σε σχέση με τον ΤΑΡ. Τρίτον ότι από την πλευρά μας βλέπουμε με θετικό τρόπο το σχέδιο για τον πλωτό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU) ο οποίος θα ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και θα διαμορφώσει ένα άλλο τοπίο στην εμπορία φυσικού αερίου.

Συζητήσαμε επίσης το θέμα της συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, τόσο στο πλαίσιο του EastMed Gas Forum όσο και στο πλαίσιο των επαφών της Ελλάδας με χώρες όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ. Ειδικότερα μιλήσαμε για το σχέδιο που αφορά στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed ο οποίος επιδιώκεται να συνδέσει το Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα και τελικά με την Ιταλία.

Και φυσικά εξέφρασα στην αμερικανική πλευρά τις ανησυχίες μας για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας γύρω από την Κύπρο. Έχουν μιλήσει και δημόσια και οι δηλώσεις τους προφανώς είναι προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Ο κ.Πάλμερ ανέφερε εξάλλου: "Οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένοι στις συνεργασίες στη Μεσόγειο. Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι ισχυρές και δυναμικές. Βρίσκομαι στο υπουργείο Ενέργειας για να υπογραμμίσω τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας.

Συζητήσαμε τους τρόπους ανάπτυξης της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ άλλων για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, τον Σταθμό στην Αλεξανδρούπολη, τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας και τους τρόπους συνεργασίας για την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στο δίκτυο των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο αγωγός ΤΑΡ είναι έτοιμος και είναι σημαντικό το ότι η Ευρώπη υποστηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας. Ο αγωγός ΤΑΡ είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού, όπως και ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει για να δούμε τον πιο οικονομικό τρόπο για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις αγορές. Εξετάζεται ένας αριθμός επιλογών, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής για την ανάπτυξη και τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων".

Δημοσιογράφος (προς τον Matthew Palmer) Is your presence here a statement that the Trump administration is back in the Mediterranean ?

Matthew Palmer: The United States are deeply committed to our partnerships in the Mediterranean. The relationship that we have with Greece is strong and dynamic and I’m here at the Ministry of Energy to underscore what we see as the opportunities moving forward to build on the partnerships that are already there, to further grow them and develop what we really see as the highlights of the US-Greece relationship.

Δημ: Will you visit Turkey?

M.P: Not on this trip. I’ve been a frequent visitor to Turkey, but right now this trip is in the Western Balkans and Athens.

Δημ: What are the issues you discussed today with the Minister of Energy?

M.P: We discussed ways in which we can work together in growing and developing our partnership and cooperation in the energy sphere, including in particular with respect LNG, the terminal in Alexandroupolis, the IGB gas pipeline and ways we can work with Greece to integrate the Alexandroupolis (FSRU) into the European network in the Western Balkans.

Concerning the TAP pipeline ?

M.P: It’s terrific that this pipeline is in place, it is important that Europe is supporting and promoting energy security through diversity of supply. TAP is a big piece of that. We also see the interconnector between Greece and Bulgaria as being a piece of that. Greece is being a real centerpiece of the emerging energy infrastructure of the Eastern Mediterranean.

A comment on the East Med ?

I think that there is a lot of work to be done, to see what is the most economically viable way to ensure that the gas resources of the Eastern Mediterranean will be able get to the market. I think that there are a number of possibilities under consideration. The US strongly supports cooperation amongst the countries in the region to grow and develop those resources and bring them to the market.

