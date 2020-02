Σεμινάριο για την πράσινη ενέργεια και τα PPAs στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σεμινάριο με θέμα "THE ART OF THE RENEWABLE CORPORATE POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)” διοργανώνει στις 16 Μαρτίου η Εκπαιδευτική Ακαθημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο Kasper Walet, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια παγκοσμίως. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

* Θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των εταιρικών προγραμμάτων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Renewable Corporate PPA)

* Θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναλύσεις πολιτικής και διαχείρισης κινδύνου Συμβολαίων αγοράς ενέργειας (PPA Contracts)

* Θα εξοικειωθούν με το σχεδιασμό τιμολογίων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

* Θα μάθουν για τους διαφορετικούς κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο των Συμβολαίων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

* Θα μάθουν πως να πραγματοποιούν μια αξιολόγηση κινδύνου

* Θα μάθουν πώς να διαπραγματεύονται Συμβόλαια εταιρικών προγραμμάτων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.