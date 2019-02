Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός για Coders & Bizers έρχεται!

Σε βασανίζει η ιδέα μιας startup αλλά δεν έχεις τις τεχνικές γνώσεις και την κατάλληλη ομάδα για να την πραγματοποιήσεις;

Έχεις πάθος με τον προγραμματισμό και θες να δεις τον κώδικά σου να τρέχει σε μια πραγματική επιχείρηση;

Αν απάντησες “ναι” σε τουλάχιστον μία από αυτές τις ερωτήσεις, τότε το CodeBiz είναι αυτό που ψάχνεις!





Ο νέος διαγωνισμός του ThinkBiz ξεκινάει από τις 23 Μαρτίου στο Innovathens powered by Samsung στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να σου δώσει την απάντηση στο τι συμβαίνει όταν άτομα με εντελώς διαφορετικό background ενώνουν τις δυνάμεις τους.





Δύο διήμερα γεμάτα καινοτομία, προγραμματισμό και business plans σε περιμένουν! Οι ομάδες που θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν τους έμπειρους μέντορες του διαγωνισμού, θα αγωνιστούν στο ring του CodeBiz μέχρι τελικής πτώσης, προκειμένου να “κερδίσουν” τους καταξιωμένους κριτές.

Η νικήτρια ομάδα θα λάβει μοναδικά έπαθλα, αλλά και υποστήριξη για να κάνει την ιδέα της πραγματικότητα.





Round 1: 23/03 - 24/03 (at Innovathens powered by Samsung)

Δημιουργούνται ομάδες οι οποίες από την πρώτη κιόλας μέρα αρχίζουν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν την ιδέα τους.





Round 2: 30/03 (at Innovathens powered by Samsung)

Οι μέντορες κατευθύνουν τους συμμετέχοντες, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές και feedback. Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν, θα βρεθούν στον τελικό!





Final Round: 31/03 (το venue του τελικού θα ανακοινωθεί σύντομα)

Battle your Way to the Top! Στο ring του CodeBiz οι κριτές αναδεικνύουν την νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού!





130 συμμετέχοντες | 15 μέντορες | 4 κριτές | 4 ημέρες

ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ!

Εσύ, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις;





Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει από το Ticketmaster. Πάρε τώρα το δικό σου εισιτήριο και πρόλαβε την early bird τιμή εδώ!





Για περισσότερες πληροφορίες:

