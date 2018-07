Το νέο ηλεκτροκίνητο Nissan LEAF “δοκιμάστηκε” στις κορυφές του Three Peaks Challenge

To νέο ηλεκτρικό LEAF έλαβε μέρος σε μια ακραία δοκιμή αντοχής, υποστηρίζοντας μια αμιγώς “ηλεκτροκίνητη” ενέργεια του περιοδικού Autocar, στο National Three Peaks Challenge. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, περιλάμβανε ανάβαση και κατάβαση στις τρεις ψηλότερες κορυφές της Σκωτίας (Ben Nevis, 1.345μ), της Αγγλίας (Scafell Pike, 978μ) και της Ουαλίας (Snowdon, 1.085μ), όπως και οδήγηση μεταξύ αυτών των τριών κορυφών σε μόλις 24 ώρες.

Το ηλεκτροκίνητο μοντέλο και έχοντας την υποδομή ταχείας φόρτισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά μήκος της διαδρομής, αντιμετώπισε την συγκεκριμένη πρόκληση. Η ομάδα της Nissan, αποτελείτο από τον ορειβάτη Gareth Dunsmore (Διευθυντής Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων της Nissan Europe) και τον οδηγό Chris Ramsey (Διευθυντής της Plug In Adventures). Ο πρώτος διένυσε με τα πόδια 37 χιλιόμετρα συμπεριλαμβανομένων 3.064 μέτρων αναρρίχησης, ενώ ο δεύτερος “επιφορτίστηκε” με 744 χιλιόμετρα οδήγησης, καθώς και με τις προγραμματισμένες στάσεις ταχείας φόρτισης.