Ηλιακό δυναμικό υψηλών μεγεθών "κρύβουν" οι λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης, σύμφωνα με νέα μελέτη του JRC - GW ηλιακών στη θέση του άνθρακα και του λιγνίτη

Το σημαντικό ηλιακό δυναμικό που παρουσιάζουν οι λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης από την άποψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργίας θέσεων εργασίας αναδεικνύει μεταξύ άλλων μελέτη του Κέντρου Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Centre – JRC), τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν εχθές.

Ειδικότερα, η μελέτη με τίτλο «Solar Photovoltaic Electricity Generation: A Lifeline for the European Coal Regions in Transition» δείχνει πως τα φωτοβολταϊκά μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τις μονάδες άνθρακα και λιγνίτη στις υπό εξέταση περιοχές, με δυνατότητα να παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς η συνολική παραγωγή μπορεί να φτάσει τις 874 TWh από ηλιακά, αρκετή για να αντικαταστήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις εν λειτουργία μονάδες άνθρακα στις ενδιαφερόμενες περιοχές. Επιπλέον, όπως σημειώνει η μελέτη, αξιοποιώντας μόλις το ήμισυ των τεχνολογικών δυνατοτήτων στις περιοχές αυτές, τα ηλιακά θα μπορούσαν να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερο κόστος από τις ισχύουσες τιμές λιανικής.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα της μελέτης που αξίζει να επισημανθεί είναι το γεγονός πως αν η απόσυρση των λιγνιτικών και ανθρακικών μονάδων συνοδευτεί με την εγκατάσταση μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα στην επόμενη 15ετία, τότε η εγκατάσταση 580 GW σε ηλιακούς σταθμούς θα μπορούσε να δημιουργήσει 135,000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως, συν 50.000 θέσεις ακόμα για εργασίες λειτουργίας και συντήρησης.

Από την πλευρά του ο Walburga Hemetsberger, διευθύνων σύμβουλος της SolarPower υπογράμμισε σχετικά πως «η ηλιακή τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτές τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορεί να εισαγάγει μια νέα βιομηχανία, δουλειές και καθαρή βιώσιμη ενέργεια για αυτούς που πλήττονται από την μείωση της χρήσης άνθρακα, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω στην ενεργειακή μετάβαση».

Πρόσθεσε, δε πως συνεχίζουν να εργάζονται με τον ευρωπαϊκό οργανισμό που έχει συσταθεί, αρμόδιο για την μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, όπου και η ηλιακή τεχνολογία μπορεί να παίζει αναβαθμισμένο ρόλο στην προώθηση μιας ενεργειακής μετάβασης για όλους.

Τέλος, επισημαίνεται στα συμπεράσματα της έρευνας πως απαιτείται επιπλέον μελέτη προκειμένου να αναλυθούν ολοκληρωμένα και επιτυχώς οι απαιτήσεις ενός ενεργειακού συστήματος σε μια πορεία απόσυρσης των μονάδων άνθρακα μέσω της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τέτοια ανάλυση, υπογραμμίζεται, πρέπει να λάβει υπόψη της τις καμπύλες φορτίου, την χρονική μεταβλητότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις απαιτούμενες υποδομές αποθήκευσης, καθώς και τις συμπληρωματικές πηγές ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.