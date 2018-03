Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανάμεσα στους 10 ενδιαφερόμενους για τον IGB - Με ανανεωμένα χρονοδιαγράμματα οι υπόλοιποι διαγωνισμοί

Η Σωληνουργεία Κορίνθου συγκαταλέγεται στις δέκα εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή του αγωγού IGB.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας την Παρασκευή, ξεκίνησε πλέον η διαδικασία προεπιλογής, ενώ οι δέκα ενδιαφερόμενοι στα πλαίσια του διαγωνισμού είναι οι εξής:

1. Jindaw SAW Ltd.

2. JSC "Zagorsk Pipe Plant"

3. Welspun Corp. Limited

4. Salzgitter Mannesmann International GmbH

5. Ноксел Челик Бору Санайи А.Ш

6. Umran Celik Boru Sanayii A.S

7. Erciyas Celik Boru Sanayi A.S (Erciyas Steel Pipe Co)

8. Топливо -2 ЕООД

9. Korinth Pipeworks S.A Pipe Industry S.A

10. Public Joint Stock Company "Chelyabinsk Pipe Plant"

Όπως τόνισε σχετικά η υπουργός, Τεμενούζκα Πέτκοβα, “το έντονο ενδιαφέρον για το διαγωνισμό αποτελεί απόδειξη ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε διαφανείς και ανταγωνιστικούς όρους για τη συμμετοχή”.

Όσον αφορά τη διαδικασία, θα λάβει χώρα σε δύο τμήματα. Πρώτα θα γίνει μια προεπιλογή και στη συνέχεια η φάση αξιολόγησης των προσφορών. Στην πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μόνο τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ οι προσφορές τους θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον θα περάσουν στη δεύτερη φάση.

Όπως τονίστηκε από τη διευθύνουσα σύμβουλο της κοινοπραξίας του αγωγού, Τεοντόρα Γκεοργκίεβα, “θα δοθεί επαρκής χρόνος στους επιλεχθέντες ώστε να προετοιμάσουν τις προσφορές τους”. Παράλληλα, σημείωσε ότι η όλη διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουνίου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί οτι προωθείται ξεχωριστός διαγωνισμός για την επιλογή κατασκευαστή και την προμήθεια των υπολοίπων υλικών. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου, ενώ ως τα μέσα του έτους προβλέπεται η διεξαγωγή διαγωνισμών αρχαιολογικής έρευνας και εποπτείας.