Η Siemens στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καινοτομίας

Η Siemens, παγκόσμια πρωτοπόρος στην τεχνολογική καινοτομία, συμμετείχε ενεργά μέσα από διαφορετικές δράσεις στο πρώτο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο «Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης – Μία ελληνογερμανική συνεργασία» που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου‬, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).‬‬‬‬‬

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, η Siemens παρουσίασε στο περίπτερό της την τεχνολογία Digital Twin (Ψηφιακό Δίδυμο) by Additive Manufacturing (προσθετική κατασκευή), επιδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητές της στη βιομηχανία, καθιστώντας την παραγωγή πιο αποδοτική, πιο ευέλικτη και πιο αξιόπιστη.

Συγκεκριμένα παρουσίασε πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ψηφιακό δίδυμο, προϊόν προσθετικής κατασκευής, που θα χρησιμοποιηθεί ως κομμάτι του πλαισίου (chassis) στο αυτοκίνητο του μέλλοντος. Το ψηφιακό αυτό δίδυμο κατασκευάσθηκε από 4.000 στρώσεις αλουμινίου, 50μm εκάστης, με την τεχνική Powder Bed Fusion (PBF).

Χάρη στην προσθετική κατασκευή, είναι πλέον εφικτός για τη βιομηχανία ο σχεδιασμός, η προσομοίωση και η δημιουργία των πλέον πολύπλοκων κατασκευών, που δεν υποστηρίζονται από τις συμβατικές γραμμές παραγωγής. Το Ψηφιακό Δίδυμο επιτρέπει την εικονική δοκιμή ποικίλων σεναρίων παραγωγής και συμβάλλει στο να λαμβάνονται έξυπνες αποφάσεις για τη βελτιστοποίησή της σε όλα της τα στάδια. Στο μέλλον, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή αναπαράσταση ενός μηχανικού εξαρτήματος και της σχετικής διαδικασίας κατασκευής, η AI θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει αν το εξάρτημα που κατασκευάζεται τη δεδομένη στιγμή πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας. Επιπλέον, καθορίζει τις παραμέτρους παραγωγής που πρέπει να προσαρμοστούν για να διασφαλιστεί η ποιότητα καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή γίνεται ακόμη πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική και οι επιχειρήσεις ακόμη πιο ανταγωνιστικές.

Η Siemens συμμετείχε επίσης στην ενότητα «Νέες τεχνολογίες: Νέες βάσεις για τους τομείς της ενέργειας και της κινητικότητας - Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα», με καλεσμένο τον Dr. Ulli Waltinger, Technology Head of the Siemens AI Lab at Siemens Corporate Technology που μίλησε για την «ΑI (Τεχνητή Νοημοσύνη) για Έξυπνα Δίκτυα και Ενεργειακές Εφαρμογές».

Ο Dr. Waltinger αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους τρόπους βελτιστοποίησης των βιομηχανικών διαδικασιών από την ΑΙ, παρουσίασε τις τάσεις στην αγορά ενέργειας και πώς αυτή επηρεάζεται από την ΑΙ, μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ρυθμιστικού πλαισίου για την υπεύθυνη χρήση της και για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης, ενώ δήλωσε πως «η επιτυχία και η σπουδαιότητα του Φόρουμ Καινοτομίας έγκειται στο γεγονός πως το πανεπιστήμιο, οι startups, η βιομηχανία και η κυβέρνηση συνεργάζονται με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, ξεπερνώντας οποιαδήποτε εμπόδια».

Τέλος, η Siemens ήταν ο διοργανωτής του workshop «Καινοτομία για βιώσιμα νησιά: Kythnos Smart Island project» - (Introducing innovation for sustainable islands: The Kythnos Smart Island project) που υλοποιείται από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το έργο «Κύθνος Έξυπνο Νησί» είναι από τα μεγαλύτερα έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχουν εφαρμοστεί ποτέ στον ελληνικό νησιωτικό χώρο και ως τέτοιο θα αποτελέσει έργο ορόσημο για τη χώρα και τη διεθνή κοινότητα. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να αξιοποιηθεί το μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της Κύθνου προς όφελος μιας ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης, που μακροπρόθεσμα θα παράγει πλούτο και θα εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Για τα επόμενα χρόνια, η Κύθνος θα αποτελέσει ένα «ζωντανό εργαστήρι» σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη διαχείριση των τοπικών υποδομών ενέργειας, υδατικών πόρων, αποβλήτων, μεταφορών και οδοφωτισμού.

Την παρουσίαση του project ακολούθησε συζήτηση που συντόνισε ο Κωνσταντίνος Κομνηνός, Διευθυντής του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, μεταξύ των φορέων υλοποίησης, του Δήμου Κύθνου, εκπροσώπων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΔΕΔΔΗΕ, της Siemens και του κοινού, όπου εκφράστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να αναπτυχθούν αντίστοιχα projects στην ελληνική επικράτεια, καθώς και η ανάγκη ανάδειξης του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του έργου.