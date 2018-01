Η ABB παραδίδει το δίκτυο ταχείας φόρτισης σε ολόκληρη τη Βουλγαρία

Σταθμοί ταχείας φόρτισης της ΑΒΒ ήδη βρίσκονται σε δρόμους-κλειδιά της Βουλγαρίας, με άμεσο πλάνο την περαιτέρω επέκταση του δικτύου, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι κύριοι δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2018.

Σε συνεργασία με τον πελάτη και διαχειριστή των σταθμών Terra53 την eMobility International, οι ταχυφορτιστές Terra53 της ΑΒΒ καλύπτουν τώρα τους διεθνείς δρόμους από τη Σόφια μέχρι τα Ελληνικά σύνορα, με εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες – κλειδιά, όπως οι πόλεις Sofia, Varna, Veliko Turnovo, Blagoevgrad, Sandanski, Rakovski, Stara Zagora, Liubumetz και Bourgas.

Η eMobility International αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια υποδομή σταθμών ταχυφόρτισης, λειτουργώντας υπό την επωνυμία Eldrive. Υποστηρίζει τους χρήστες έτσι ώστε να κατανοήσουν την ηλεκτροκίνηση και να οδηγηθούν πολύ εύκολα στον πλησιέστερο σταθμό φόρτισης ή σταθμό ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.



“Επιλέξαμε την ΑΒΒ να χτίσει το δίκτυο ταχείας φόρτισης σε όλη τη Βουλγαρία, επειδή είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και προσφέρει απομακρυσμένη υποστήριξη, η οποία είναι κρίσιμη για την επιχείρησή μας, δήλωσε ο Stefan Spassov, CEO of eMobility International.



Ο πιο δημοφιλής τύπος ταχείας φόρτισης της ΑΒΒ, ο Terra 53 CJG, προσφέρει συμβατότητα με όλα τα ηλεκτρικά οχήματα στη Βουλγαρική αγορά, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα CHAdeMO, CCS και Type 2 AC παρέχοντας κύκλους φόρτισης μεταξύ 15-60 λεπτών, ανάλογα με την χωρητικότητα της μπαταρίας που διαθέτει το κάθε αυτοκίνητο.



“Η ABB αποτελεί σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιμης αυτοκίνησης, παρέχοντας καινοτόμες και αποτελεσματικές τεχνολογίες για υποδομή φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ποικίλα έργα σε όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι η ΑΒΒ είναι ένας διεθνής παίκτης στις τεχνολογίες ταχείας φόρτισης και αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου φόρτισης στη Βουλγαρία“, δήλωσε ο Frank Muehlon, Head of ABB’s global business for EV Charging Infrastructure.



Ο σταθμός ταχείας φόρτισης Terra 53 είναι ένας διαμορφωμένος σταθμός γρήγορης φόρτισης 50 kW με μονή, διπλή ή τριπλή έξοδο και λειτουργεί σε δύσκολες καιρικές συνθήκες από - 35 βαθμούς έως + 55 βαθμούς Κελσίου. Οι ταχυφορτιστές ΑΒΒ είναι μέρος του χαρτοφυλακίου της ΑΒΒ με την ονομασία «ABB AbilityTM» που αφορά ψηφιακές λύσεις όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης και η απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων κάτι που τους προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα. Με τους συνδεδεμένους φορτιστές, τις λύσεις εξυπηρέτησης και τους κατάλληλους ανθρώπους, η ABB είναι σε θέση να διαγνώσει περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων εξυπηρέτησης εξ΄ αποστάσεως, επιλύοντας πάνω από το 60% αυτών των περιπτώσεων χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές εξοικονομήσεις σε χρόνους διακοπής, ταξίδια, μεταφορές, ανθρωποώρες και πόρους. Το Terra 53 είναι ιδανικό για χρήση σε στάσεις ανάπαυσης σε αυτοκινητοδρόμους, πρατήρια καυσίμων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και πολυσύχναστες αστικές περιοχές, όπως δημόσιοι χώροι στάθμευσης.