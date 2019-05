GREENability: Εκδήλωση για τις Πράσινες Τεχνολογίες στις 5/6

Με τη θερμοκρασία του πλανήτη να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο – το 2018 ήταν από τις τέσσερις πιο ζεστές χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ-, την παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας να ανεβαίνει, τις κινητοποιήσεις για το κλίμα στην Ευρώπη και στον κόσμο να πληθαίνουν καθημερινά, την ανάγκη για το σχεδιασμό και τη λήψη κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής -τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο- να είναι πλέον επιτακτική, το περιβάλλον έχει αναδειχθεί σε νο1 θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Το INNOVATHENS powered by Samsung, συνεχίζοντας την παράδοση που ακολουθεί από το 2017 να αφιερώνει κάθε χρονιά σε μία ξεχωριστή θεματική και θέλοντας, παράλληλα, να ενημερώσει, να προβληματίσει, να εκπαιδεύσει, να αναδείξει καλές πρακτικές πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση, διοργανώνει το GREENability.

Η αρχή για το GREENability έρχεται την Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 19.00, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Το θέμα της πρώτης εκδήλωσης; Οι Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies)!

Στην εκδήλωση, η καθηγήτρια Ελένη Μυριβήλη, αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του δήμου Αθηναίων, θα παρουσιάσει το νέο project χαρτογράφησης της χλωρίδας του Εθνικού Κήπου. Στη συνέχεια, ο Σπύρος Φουντάς, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας μιλήσει για τις νέες τεχνολογίες ακριβείας στη γεωργία, ο chief technical officer της Eunice Energy Group, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, θα μας περιγράψει τις τεχνολογικές εξελίξεις στο μέλλον της ενέργειας, ενώ η Ναταλία Καλεβρά θα παρουσιάσει τη σειρά εφαρμογών της WWF Ελλάς για το περιβάλλον. Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Σιάπικας και ο Ηλίας Καρνάτσος από την εταιρία ECO//SUN μας συστήνουν το Ecocar, ένα σούπερ σύγχρονο ηλεκτρικό όχημα με μηδενικούς ρύπους. Και φυσικά, από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι «έξυπνοι» κάδοι ανακύκλωσης της RecyTrust τους οποίους θα παρουσιάσει ο CEO & co-founder της Cyclefi, Γιώργος Στέγγος.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

19.00 – 19.20

Η ψηφιακή χαρτογράφηση της χλωρίδας του Eθνικού Kήπου

Ελένη Μυριβήλη – αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του δήμου Αθηναίων

19.20 – 19.40

Νέες τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή για μια βιώσιμη ανάπτυξη

Σπύρος Φουντάς – αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τις πραγματικές ανάγκες των φυτών και των ζώων και να παρέχουμε τις ανάλογες ποσότητες εισροών με ακρίβεια προς όφελος του περιβάλλοντος και της οικονομίας των γεωργών.

19.40 – 20.00

Synergies, alliances & technologies in the new energy future

Γιώργος Πεχλιβάνογλου, chief technical officer, Eunice Energy Group

Η Eunice Energy Group (EEG) είναι ο πρώτος ελληνικός όμιλος που αναπτύσσει και επενδύει σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), παράγοντας και διαθέτοντας ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ. Χάρη στη συνολική τεχνογνωσία και δραστηριότητα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η EEG είναι “partner of choice” για διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες και funds που ενδιαφέρονται για projects στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αναπτύσσοντας κι εφαρμόζοντας καινοτομίες, η EEG καθιερώνεται ως η ελληνική δύναμη εφαρμογής ενέργειας από ΑΠΕ στην καθημερινή ζωή.

20.00 – 20.20

Παρουσίαση εφαρμογών του WWF για το περιβάλλον

Ναταλία Καλεβρά, δασολόγος – επιστημονική συνεργάτης γεωπληροφορικής, WWF Ελλάς

Με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης περιβάλλοντος – τεχνολογίας, θα δούμε πως σύγχρονες, δωρεάν, διαδικτυακές εφαρμογές, που έχουν αναπτυχθεί από το WWF Ελλάς, ευαισθητοποιούν και εξοικειώνουν το κοινό όλων των ηλικιών με περιβαλλοντικές έννοιες, αλλά και προκλήσεις και επιπλέον ενθαρρύνουν και ενισχύουν την ανάληψη πρωτοβουλίας, συνεισφέροντας στη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης. Από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία με το Oikoskopio kids και το Γύρο του κόσμου σε 80 ερωτήσεις, στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών και την επιστημονική τεκμηρίωση με το Οικοσκόπιο ως την υπεύθυνη δράση και τη διάδοση καλών πρακτικών με το Greenspaces, το FishGuide και προσεχώς το Bluespaces, βλέπουμε μέσα από χρηστικές και λειτουργικές εφαρμογές την πράσινη πλευρά της τεχνολογίας και τα δυνητικά οφέλη από την ορθή αξιοποίησή της για την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου – φύσης.

20.20- 20.40

Solar is our future!

Κωνσταντίνος Σιάπικας, μηχανολόγος – μηχανικός, Ecosun

& Ηλίας Καρνάτσος, υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου, Ecosun

Η ομάδα της Ecosun μας παρουσιάζει το μοναδικό ηλεκτροκίνητο όχημα που εκπέμπει μηδενικούς ρύπους, καταναλώνει ενέργεια μόνο όταν κινείται και η μπαταρία του έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από τη μπαταρία ενός συμβατικού. Κι αυτό δεν είναι άλλο από το Ecocar!

20:40 – 21.00

Έξυπνη καταγραφή της ανακύκλωσης και ιχνηλασία των απορριμμάτων, για σημαντική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης των εταιρειών: η ιδέα της Recytrust

Γιώργος Στέγγος, CEO & co-founder, RecyTrust & Cyclefi

Η ομάδα της RecyTrust έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για διεπιχειρησιακή (B2B) χρήση και μια εφαρμογή κινητού παρόμοια με της BEAT, η οποία συνδέει απευθείας, αφενός, επιχειρήσεις, γραφειακούς χώρους, εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες που διαθέτουν ή παράγουν ανακυκλώσιμα υλικά («Παραγωγοί Απορριμμάτων») και αφετέρου, πιστοποιημένες εταιρείες ή ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται στην περισυλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων («Συλλέκτες Απορριμμάτων»). Για να το πετύχει αυτό, η RecyTrust κατασκεύασε και διαθέτει ειδικές τεχνολογικά ανεπτυγμένες ψηφιακές ζυγαριές, οι οποίοι συνδέονται τεχνολογικά, με τη διαδικτυακή πλατφόρμα διεπιχειρησιακής χρήσης της RecyTrust καθώς και με την εφαρμογή του κινητού, με τρόπο που καθιστά δυνατή την άμεση και σε πραγματικό χρόνο συλλογή και επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων, που αφορούν τη συνολική ποσότητα και την κατηγορία των παραγόμενων απορριμμάτων.

21.00

Q&A

Πληροφορίες:

Πότε: Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Ώρα: 19.00

Πού: INNOVATHENS powered by Samsung, Αεριοφυλάκιο 2 – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος ελεύθερη