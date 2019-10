Εμπειρογνώμονες δικτυώνονται για τη μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά οικοσυστήματα

Με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019 στην Ισπανία το 4th Regional Forum of the Union for the Mediterranean: “Paving the way forward”. Στο πλαίσιο του εν λόγω φόρουμ, με τη συμμετοχή εγνωσμένου κύρους επιστημόνων και στην παρουσία 43 υπουργών Εξωτερικών της ευρύτερης περιοχής, συζητήθηκε η πρώτη εξειδικευμένη έκθεση για το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα Μεσογειακά οικοσυστήματα του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου MedECC (Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change). Στο MedECC και στην κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας ο Δρ Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Το MedECC έχει ως επιδίωξη την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη Μεσόγειο και εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα δίκτυα στην περιοχή περιλαμβάνοντας περισσότερους από 600 επιστήμονες από 35 χώρες, καλύπτοντας ουσιαστικά ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Ένας από τους στόχους του δικτύου είναι η έκθεση με τίτλο «1st Scientific Report about Climate and Environmental Change in the Mediterranean», στην οποία συμπεραίνεται ότι η Μεσόγειος θεωρείται ένα «hot-spot» κλιματικής αλλαγής, να αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και να υιοθετηθεί από διεθνείς οργανισμούς.