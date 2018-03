Αγορά καυσίμων μέσω κινητού λανσάρει η ελίν

Η ελίν παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα πιστότητας «ελίν Up Rewards», με στόχο να κάνει την επίσκεψη του πελάτη στα πρατήριά της πιο γρήγορη, ευχάριστη και αποδοτική.

Πρόκειται για μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, την RoadCube, με την οποία οι καταναλωτές μπορούν πλέον να αγοράσουν καύσιμα και υπηρεσίες από τα πρατήρια ελίν μέσω του κινητού τους. Με κάθε συναλλαγή σε επιλεγμένα πρατήρια ελίν, οι χρήστες συλλέγουν πόντους, τους οποίους εξαργυρώνουν με όποιο δώρο ή υπηρεσία του καταλόγου της ελίν επιθυμούν. Επίσης, το «ελίν Up Rewards» τους δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουν πόντους και μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών του προγράμματος, κάθε φορά που επιλέγουν ένα από τα προϊόντα τους. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες του «ελίν Up Rewards» συλλέγουν γρήγορα πόντους και κερδίζουν δώρα σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, οι κάτοχοι των καρτών Eurobank Επιστροφή και Εθνικής go4more συνεχίζουν να ωφελούνται από τα προγράμματα επιβράβευσης των τραπεζών, ενώ ταυτόχρονα συλλέγουν και πόντους «ελίν Up Rewards».

(marketingweek.gr)