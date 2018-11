Τί είπαν οι πρώτοι κορυφαίοι ομιλητές στο “Athens Investment Forum 2018: Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη”

Με σημαντικές παρεμβάσεις ξεκίνησε και συνεχίζει τις εργασίες του το «Athens Invenstment Forum 2018: Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη» που διοργανώνεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη Vertical Solutions SA σε συνεργασία με το Hellenic National Committee of World Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, και βρίσκεται υπό την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με διακεκριμένους ομιλητές από τους χώρους της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής. Με τη σειρά που τοποθετήθηκαν, οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε σημαντικά ζητήματα ως εξής:



Οι εναρκτήριες ομιλίες

Στασινός: Συγκεκριμένες πολιτικές, αποφάσεις και εργαλεία για πραγματική ανάπτυξη

Συγκεκριμένες πολιτικές, αποφάσεις και εργαλεία για πραγματική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, πρότεινε κατά την εναρκτήρια ομιλία στο Athens Investment Forum 2018 ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Αναφέρθηκε σε δύο αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί το ΤΕΕ και αφορούν στο σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων και την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομική αδειών. Ειδικότερα, όσον αφορά τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τον κ. Στασινό ήδη έχουν εισπραχθεί 2,2 δις, ποσό που αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, χαρακτηρίζοντας το σαν έναν «πολύτιμο κουμπαρά για πράσινα έργα, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και τη μειώσει των ευρωπαϊκών προστίμων». Ειδικότερα, ήδη στο σύστημα του ΤΕΕ έχουν καταχωρηθεί 1,1 εκατομμύρια κτίρια με αυθαιρεσία και 500.000 ακίνητα είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά. Όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών, ανέφερε ότι με τις e-άδειες, όλες οι οικοδομικές άδειες μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά, γεγονός που θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως είπε. Μάλιστα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η χώρα μας ανέβηκε 39η θέση από 190 οικονομίες, σε σχέση με τον χρόνο έκδοσης οικοδομικό αδειών, ενώ εκτίμησε ότι τον επόμενο χρόνο η χώρα θα ανέβει ακόμα ψηλότερα. «Επιμένουμε στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Η υποδομή είναι έτοιμη, επάνω στη βάση των άλλων δύο συστημάτων για να υπάρχει», ανέφερε ο κ. Στασινός, τονίζοντας την ανάγκη για «πλήρη ηλεκτρονική και ολοκληρωμένη καταγραφή για το σύνολο των κτιρίων της χώρας».«Να δημιουργήσουμε έναν ολοκληρωμένο χάρτη του κτηριακού αποθέματος της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ενώ χαρακτήρισε ως την κυριότερη μεταρρύθμιση στον χωρικό σχεδιασμό τη δημιουργία ενός κοινού ηλεκτρονικού χάρτη, με όλες τις θεσμικές γραμμές, (one click Land Information System), για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε επενδυτής για το τι επιτρέπεται να χτιστεί και πού. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων, ο κ. Στασινός ανέφερε ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ταχύτητα και τον χρόνο ωρίμανσης, ενώ απαιτείται συνέχεια και συνοχή στην υλοποίηση των έργων. Πρότεινε την εκτέλεση πράσινων έργων με ένα έξυπνο εμπροσθοβαρές χρηματοδοτικό εργαλείο αξιοποιώντας περί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που πρόκειται θα διαθέτει το Πράσινο Ταμείο από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, χωρίς να θιγούνε οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας. Μάλιστα εκτίμησε ότι μέσα σε δέκα χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσιμα 12 δις. Ειδικότερα, σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε τα εξής: 1ον: Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για Πράσινα έργα με βάση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με όρους προεξόφλησης και εγγυήσης, τους υπάρχοντες και προγραμματισμένους, σίγουρους, πόρους του Πράσινου Ταμείου από τια αυθαίρετα. 2ον: την εκτεταμένη αλλά σοβαρή χρήση του value engineering, ώστε να μπορεί η Πολιτεία να προσφέρει ένα ενδιαφέρον «πακέτο» επενδύσεων ή έργων για χρηματοδότηση που θα περιλαμβάνει και όσα έργα δεν μπορούν από μόνα τους να προσελκύσουν επενδυτές. Με το value engineering σημείωσε ότι πρέπει να συνδεθεί και η συντήρηση των δημοσίων έργων. 3ον: την ηλεκτρονική λειτουργία της Τράπεζα Γης, όχι μόνο ως εργαλείου σχεδιασμού αλλά κυρίως ως αγοράς δικαιωμάτων που θα χρηματοδοτούν έργα. 4ον: Την συνεπένδυση και συγχρηματόδοτηση εθνικών και κοινοτικών πόρων με ιδιωτικούς πόρους από νέες «έξυπνες» πηγές εσόδων στην επόμενη προγραμματική περίοδο για υβριδική χρηματοδότηση έργων υποδομής και περιβαλλοντικών έργων, για παράδειγμα με πράσινα ομόλογα υβριδικής εγγύησης ή με καθιέρωση νέων πηγών εσόδων με συγκεκριμένους στόχους,



Kate Marie Byrnes: τεράστιες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα

Για τεράστιες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα, έκανε λόγο η κα Kate Marie Byrnes - Deputy Chief of Mission (DCM), U.S. Embassy, United States of America . Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ισχυρή παρουσία αμερικανικών εταιριών στην πρόσφατη ΔΕΘ, ενώ επεσήμανε τις προοπτικές που θα αναδειχθούν μέσα από την έναρξη του στρατηγικού διάλογου Ελλάδας – ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί τον προσεχή μήνα στην Ουάσινγκτον. Παράμετροι που πρόκειται να τεθούν επί τάπητος, σύμφωνα με την κα Byrnes, είναι οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, και ιδιαίτερα η ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικός ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ στηρίζουν σθεναρά το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα», ανέφερε η κα Byrnes. Επίσης, όπως είπε, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα τεθεί η αντιμετώπιση των προκλήσεων της τελευταίας δεκαετίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμική και τη δημιουργικότητα που αναπτύσσουν οι ελληνικές start upεταιρείες.

Καραμούζης: επιτακτική ανάγκη για άμεση αλλαγή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση

Την επιτακτική ανάγκη για άμεση αλλαγή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νοσηρά φαινόμενα κακοδιαχείρισης στον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Καραμούζης διαπίστωσε σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κλίμα και βελτίωση των οικονομικών δεικτών, ωστόσο επεσήμανε ότι «ο ρυθμός υπολείπεται των αναγκών της χώρας. Έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε, μέχρι να υποστηρίξουμε ότι επιστρέψαμε στην κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για την ανάγκη επίτευξης ποσοστού 3 - 3,5% για ανάπτυξη. «Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μία μεγάλη άνθιση των εξαγωγών και από μία γιγάντια επενδυτική ώθηση. Πρέπει οι επενδύσεις να αυξάνονται με διψήφιο νούμερο ως ποσοστό», ανέφερε, και συμπλήρωσε, ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες έτσι ώστε οι ελληνικές και ξένες να επιχειρήσεις να βρίσκουν την Ελλάδα έναν τόπο ελκυστικό. Ο κ. Καραμούζης επεσήμανε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, εμπέδωσης πολιτικής σταθερότητας, «η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι σκοτώνουν τις επενδύσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Καραμούζης έκανε λόγο για την ανάγκη εμπέδωσης σταθερών και αξιόπιστων θεσμών. Όπως είπε, απαιτείται γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, με μείωση των φορολογικών συντελεστών, πάταξη της φοροδιαφυγής, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας καθώς επίσης και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών.

Λαμπριανίδης: ανάγκη ηθικού και οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε λόγο για την ανάγκη ηθικού και οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας. «Να εξαφανιστεί το άγος της αναξιοκρατίας και να επαναφέρουμε την ατομική ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γ.γ. ενώ επεσήμανε την ανάγκη για «μετατροπή της οικονομίας της χώρας σε μία οικονομία της γνώσης», προκειμένου «να απεμπλακεί η χώρα από μία τελματώδη κατάσταση που βρίσκεται εδώ και δεκαετίας». Ανέφερε επίσης ότι όλες οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εφαρμόζονται με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας. Επισήμανε ότι οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης διπλασιάστηκαν, φθάνοντας το 2017 στο 1,14% του ΑΕΠ, οδηγώντας τη χώρα μας στην 16η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.



Χατζηδάκης: ασθενείς οικονομικές επιδόσεις καταγράφει η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης τόνισε τις ασθενείς οικονομικές επιδόσεις που καταγράφει η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο: «Είμαστε πρωταθλητές στην υπερφορολόγηση και ουραγοί στην ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν». «Δουλειά της ΝΔ δεν είναι να είμαστε απλά η επόμενη κυβέρνηση. Πρέπει να κάνουμε τη διαφορά με μία Εθνική Ελλάδας στην κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για λιγότερους φόρους, λιγότερες δαπάνες και άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα. Επίσης, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός υφυπουργείου αρμόδιου για την επιτάχυνση όλων των αδειοδοτικών διαδικασιών, την ενίσχυση των start up, την αναβάθμιση του δημόσιου τομέα, της παιδείας, αλλά και την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης. Πρότεινε μάλιστα, μέσα από τη Συνταγματική Αναθεώρηση να περάσουν διατάξεις που θα ευνοούν το επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Οι ομιλητές της θεματικής «Ο Ενεργειακός χάρτης στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της Ελλάδας»

Σταθάκης: Προχωρούν βαθιές τομές, αλλάζει το ενεργειακό τοπίο

«Ολοκληρώθηκε μία περίοδος που οι βαθιές τομές που χρειαζόταν ο τόπος προχωρούν», ανέφερε ο κ. Γιώργος Σταθάκης υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή, και τους στόχους της χώρας στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για το 2030. Ειδικότερα, μέχρι το 2030, η χώρα αναμένεται να φθάσει 32% σε ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, ποσό που θα καλύπτει το 55% των αναγκών της χώρας, ενώ στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση κατά 32% μέχρι το 2030. Πέρα από την απελευθέρωση της αγορά φυσικού αερίου και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, στο επίκεντρο τίθεται η έναρξη λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας εντός του 2019, που θα συνδυαστεί με την απελευθέρωση των διμερών συμβολαίων. Επιπλέον προχώρησε η αποεπένδυση του 30% των λιγνιτικών μονάδων. «Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ θα πάρει τη δυναμική της αγοράς», ανέφερε ο κ. Σταθάκης, προσθέτοντας ότι «μεταβάλλεται όλο το πλαίσιο». Όπως είπε, με βάση τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται μία ισχυρή ΔΕΗ, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας της στη λιανική, στο πλαίσιο μίας ανταγωνιστικής και ισορροπημένης αγοράς. Ο κ. Σταθάκης έκανε λόγο για «τη μετατροπή της Ελλάδας σε έναν κόμβο που θα παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων». Όπως είπε ο υπουργός, ο TAP θα ολοκληρωθεί το 2020, ενώ μεγάλης στρατηγικής σημασίας είναι και ο κάθετος άξονας Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που θα έχει διασυνδετήρα με τη Σερβία. Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, προωθείται ένας νέος αγωγός φυσικού αερίου και με τα Σκόπια, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κόμβο στα Βαλκάνια, πολλαπλών εισόδων φυσικού αερίου, ενώ προχωρημένο χαρακτήρισε και το project στην Αλεξανδρούπολη. Για την Ελλάδα διαμορφώνεται μία νέα δυναμική και ένα πλαίσιο προοπτικής για παραγωγή υδρογονανθράκων ανέφερε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Βουλγαρία, κ.ο.κ. «Προσδοκούμε σε μεγάλα προγράμματα μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων με όλες τις Βαλκανικές χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως έκανε γνωστό, προχωράει η Γ’ Φάση των Κυκλάδων, που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2020. Προχωράει η έναρξη κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου, ενώ η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό σύστημα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2023. Όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης «οι επενδύσεις για την προώθηση της ενεργειακής πολιτικής στη χώρα μέχρι το 2030 αναμένεται να φθάσει στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. «Παραδίδουμε το 90% των Δασικών Χαρτών, μέχρι το τέλος του 2019, προχωράμε μέχρι τέλος του 2018 στην ανάρτηση της προσωρινής γραμμής αιγιαλού, και αφού γίνουν οι ενστάσεις, θα οριστικοποιηθεί η χάραξή του». «Προχωρήσαμε στο νόμο για το χωρικό σχεδιασμό, τα τοπικά χωροταξικά έχουν ολοκληρωθεί και αναθεωρήσαμε τα ειδικά χωροταξικά. Ηλεκτρονικοποιούμε τις οικοδομικές άδειες, ενώ προχωράνε και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για τα αυθαίρετα», ανέφερε ο κ. Σταθάκης. «Η χωροταξία απλοποιείται, αποκτά ασφάλεια δικαίου, ενθαρρύνονται οι επενδύσεις, πάταξη της διαφθοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παπαγεωργίου: Ανάγκη προσέλκυσης ενεργειακών επενδύσεων και δράσης για τη ΔΕΗ

Ο Ασημάκης Παπαγεωργίου, π. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανέφερε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για τη διάσωση του κεντρικού πυλώνα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, της ΔΕΗ. Έκανε λόγο για ομαλή και σοβαρή διάρθρωση στη λιανική, άμεση εισροή σημαντικών εσόδων στα ταμεία της ΔΕΗ. Εκτίμησε δε, ότι περιορισμένα θα είναι τα οφέλη για τους διαγωνισμούς των λιγνιτικών μονάδων στη Μελίτη, και τη Μεγαλόπολη, ενώ αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Μίλησε για την ανάγκη προσέλκυσης ενεργειακών επενδύσεων με πολλαπλασιαστικά οφέλη, προσθέτοντας ότι χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και αναφέρθηκε στις πολύ σοβαρές προοπτικές της ηλεκτροκίνησης.

Οι ομιλητές της θεματικής «Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Προκλήσεις»

Ανδριώτης: Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα και ο ρόλος της ΔΕΗ

Η χώρα μας καλείται να παίξει το ρόλο ενός περιφερειακού κόμβου, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Γ. Ανδριώτης, τονίζοντας ότι στόχος της εταιρείας είναι να παίξει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Όπως είπε, όλοι συμφωνούμε τους στόχους ανάπτυξης των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ έκανε λόγο για ελλείψεις πολιτικών που δεν εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς στρατηγικό σχεδιασμό απέκτησε μόλις φέτος η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται, αναπτύσσει δυναμικά τις ΑΠΕ και τα δίκτυα, αναμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και αναζητεί συνεργάτες και στρατηγικούς εταίρους, με στόχο τη μετεξέλιξή τους σε μία διεθνή εταιρεία που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ενοποίηση της ΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή η ΔΕΗ έχει δραστηριοποιηθεί στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τα Σκόπια, ενώ συνεργασίες έχει συνάψει με εταιρείες και στη Βόρειο Αφρική. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί ο ενεργειακός εφοδιασμός. Μέχρι σήμερα έχουν αποσυρθεί 8 λιγνιτικές μονάδες, ενώ μέχρι το 2025 άλλες 7. Θεμελιώδη σημασία έχει η συγκράτηση και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Από το 2015 μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν υπήρξε αύξηση τιμών, αλλά παρείχαμε και εκπτώσεις στα τιμολόγια, σημείωσε χαρακτηριστικά. Χρειάζεται όμως σταθεροποιητικό αντίβαρο για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους. «Θεωρούμε ότι για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους χρειάζεται ένα ενεργειακό σταθεροποιητικό αντίβαρο της αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων, που είναι συνδεδεμένο με τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων των ορυχείων», τόνισε. Ακόμη αναφέρθηκε στη δημιουργία ευφυών δικτύων και σημείωσε ότι σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται στην Ικαρία μονάδα παραγωγής 5MWatt με βάση την υδροηλεκτρική και την αιολική ενέργεια.

Αλεξόπουλος: πετρελαϊκός κόσμος στην Ευρώπη συμμερίζεται απόλυτα τους στόχους για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Ο πετρελαϊκός κόσμος στην Ευρώπη συμμερίζεται απόλυτα τους στόχους για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής τόνισε ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, Executive member of Board of Directors and General Manager, Group Strategic Planning and New Activities Hellenic Petroleum S.A., λέγοντας ότι η πετρελαϊκή βιομηχανία ήδη σχεδιάζει τη μετάβαση στη νέα οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μάλιστα πρότεινε την εξόρυξη σε υγρά καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, καθώς είναι «ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος από οικονομικής άποψης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», όπως είπε. Πρόσθεσε επίσης την ανάγκη αναβάθμισης των διυλιστηρίων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ακόμη ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε έργο ΑΠΕ δυναμικότητας 9 MW στο Νομό Καρδίτσας, ενώ στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας υπάρχουν επενδύσεις ΑΠΕ 200 MW, καθώς επίσης και έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα.

Αχείμαστος: διαμορφώνεται νέο πεδίο στη μεταφορά Φυσικού Αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στο νέο πεδίο που διαμορφώνεται στη μεταφορά Φυσικού Αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρθηκε ο κ. Θωμάς Αχείμαστος chief strategy officer, Gastrade S.A. Ειδικότερα, σχετικά με το νέο πλωτό εργοστάσιο αεροποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Αχείμαστος τόνισε ότι εξυπηρετεί τόσο τις εισαγωγές αερίου, αλλά και την ευστάθεια τόσο του TAP όσο και του IGB. Όπως είπε το έργο εξυπηρετεί απόλυτα την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ενώ όπως είπε, οι εισαγωγές αυτές θα εξυπηρετούν τη Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, ίσως και Ουκρανία. Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των πηγών, κάνοντας και ένα δεύτερο by pass της διαδρομής από την Τουρκία, ανέφερε.

Restelli: σημαντική η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας

Στη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Matteo Restelli, Development Director, IGI Poseidon S.A., «η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ΕΕ προς τις νέες ενεργειακές πηγές. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε το δυναμικό μας, προκειμένου να αναδείξουμε και ένα νέα ρόλο για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι η χώρα θα παίξει στρατηγικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών καθώς επίσης και στη μεταφορά ενέργειας. Στόχος της Poseidon είναι να διαφοροποιήσει τόσο τις πηγές ενέργειας όσο και τις διαδρομές για τη διανομή.



Παπαλεξανδρή: Έργο μεγάλης σημασίας ο TAP

«Έργο μεγάλης σημασίας τόσο για τη χώρα μας, όσο και για την ΕΕ», χαρακτήρισε τον TAP η κα Κατερίνα Παπαλεξανδρή, Country Manager, Trans Adriatic Pipeline A.G. Έχει διανοιχθεί η ζώνη εργασίας στο σύνολο της διαδρομής του TAP στην Ελλάδα μήκους 550χλμ. Συνεχίζεται η τοποθέτηση σωλήνων σε μήκος 525 χλμ, ενώ σε 475 χλμ έχει γίνει η πλήρης αποκατάσταση της γης. Προχωράει με εντατικούς ρυθμούς ο σταθμός συμπίεσης στους Κήπους του Έβρου. Μάλιστα, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί κανένα εργατικό ατύχημα. Πάνω από 3.500 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στο έργο, ενώ ο αγωγός αποτελεί ένα στρατηγικό έργο που αναβαθμίζει τις υπάρχουσες υποδομές όπως π.χ. τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Η κα Παπαλεξανδρή αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του TAP στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 αρχαιολογικές ανασκαφές. Περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερες από 80 δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες.

Battilana: Αξιόπιστη και καθαρή μορφή ενέργειας το φυσικό αέριο

To φυσικό αέριο είναι μακράν μία από τις πλέον αξιόπιστες και καθαρότερες πηγές ενέργειας, δήλωσε ο κ. Nicola Battilana, Country representative Greece & Balkans, Snam S.p.A., επισημαίνοντας ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης τα προσεχή χρόνια, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της.



Σημειώνεται ότι συντονιστές των πρώτων πάνελ ήταν ο κ. Κ. Ξιφαράς, γραμματέας ελληνικής επιτροπής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας, αν. γενικός γραμματέα της ΔΕ/ΤΕΕ και ο κ. Αλέξανδρος Γιαννέλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται.