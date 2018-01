Στο Ισραήλ για το συνέδριο της Globes αύριο ο Σταθάκης - Συνάντηση με Στάινιτς, Καλέντα για τον EastMed

Στο Ισραήλ, προκειμένου να μιλήσει στο Israel Business Conference 2018 θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης.

Πρόκειται για το κορυφαίο επιχειρηματικό συνέδριο της χώρας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την εφημερίδα Globes.

Με την ευκαιρία του IBC, ο κ. Σταθάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από το διευθυντή του γραφείου του Λ. Κωτσονόπουλο, θα έχει και άτυπη συνάντηση με τους ομολόγους του από το Ισραήλ και την Ιταλία, Γ. Στάινιτς και Κ. Καλέντα αντίστοιχα, με κύριο θέμα στην ατζέντα τον αγωγό EastMed.

Στη συνάντηση αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση ωρίμανσης της κατασκευής του East Med.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2017 οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, της Ελλάδας Γιώργος Σταθάκης, του Ισραήλ Γιουβάλ Στάινιτς, καθώς και ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο, Αντρέα Καβαλλάρι (εκπροσωπώντας τον Ιταλό Υπουργό Κάρλο Καλέντα που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί) το Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ιταλίας αναφορικά με τον αγωγό EastMed, με τις τέσσερις χώρες να θέτουν ως στόχο την υπογραφή των όρων της Διακρατικής Συμφωνίας εντός του 2018.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης έγινε μετά το πέρας της Τετραμερούς Υπουργικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο, στη Λευκωσία, παρόντος και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρίστοφερ Τζόουνς.

Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν αμέσως μετά οι τρεις Υπουργοί και ο Πρέσβης αναφέρεται ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και οι τετραμερείς συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη «επιβεβαίωσαν την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε ώστε να καταστεί δυνατή και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η υλοποίηση του έργου του αγωγού EastMed, ως μια βιώσιμη και στρατηγική επιλογή, καθώς και ως υποδομή ειδικού ενδιαφέροντος τόσο για κράτη που είναι παραγωγοί φυσικού αερίου, όσο και για την ΕΕ».



Προστίθεται ότι το έργο θα διασφαλίσει μια απευθείας, μακρόπνοη, εξαγωγική οδό από το Ισραήλ και την Κύπρο προς την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, σαν ένα ακόμη στοιχείο του διαδρόμου (φυσικού αερίου) της Ανατολικής Μεσογείου, ενδυναμώνοντας έτσι την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ και προωθώντας, παράλληλα, τον ανταγωνισμό μεταξύ παραγώγων αερίου.

Στην κοινή τους δήλωση, τα τέσσερα μέρη αναφέρουν επίσης ότι εξέφρασαν στο μνημόνιο την επιθυμία τους να συνεργαστούν «ούτως ώστε να διευκολύνουμε τις αναγκαίες μελέτες, την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου».



Προς την κατεύθυνση αυτή, προστίθεται, η Τεχνική Επιτροπή που αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές των τεσσάρων Υπουργείων Ενέργειας, η σύσταση της ποίας συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς στην Υπουργική Σύνοδο του Τελ Αβίβ, στις 3 Απριλίου 2017, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί συναντήσεις, με την εντολή να συζητήσει, μεταξύ άλλων, τους όρους Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας, με στόχο αυτή να υπογραφεί εντός του 2018.

Η παρουσία στο IBC

Ο Γ. Σταθάκης, μαζί με τους ομολόγους του από το Ισραήλ και την Ιταλία, Γ. Στάινιτς και Κ. Καλέντα αντίστοιχα, θα μιλήσουν σε ειδική συνεδρία του IBC 2018 για τις προοπτικές του φυσικού αερίου στην περιοχή.

