Στις 30/11 το 2ο East Mediterranean Energy Law Forum

Η Palladian Conferences διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το EAST MEDITERRANEAN ENERGY LAW FORUM, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, (προσέλευση 09.00), στο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων.

Το συνέδριο θα καλύψει τις τελευταίες εξελίξεις καθώς και τις διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματοποιηθήκαν στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ακόμη, θα αναδειχθεί η σημασία του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής περιοχής.

Ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος και δικηγόρος, θα έχει το συντονισμό του συνεδρίου.

Η θεματολογία θα βασιστεί στους εξής τομείς:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:

Το πλαίσιο για την ασφάλεια των υπεράκτιων επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:

Μεταβολές στη δομή στην ελληνική αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ:

Το μέλλον του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV:

Το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά με το νομικό πλαίσιο της "Καθαρής Ενέργειας"





ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γιάννης Μπασιάς, President and CEO, Hellenic Hydrocarbon Resources Management





Δημήτρης Ασημάκης, Partner, Norton Rose Fulbright

Σπύρος Κοκκαλιάρης, Legal Counsel, Gaslog LNG

Γιάννης Κουρνιώτης, Managing Partner, KKLegal Law Firm

Αλέξανδρος Μαρκόπουλος, Counsel, International Arbitration, Shearman & Sterling LLP

Μαρία Ματζάκου, Attorney at Law, Hellenic Hydrocarbon Resources Management

Παναγιώτης Μήτρου, Technology & Innovation Manager, South Europe Marine & Offshore, Business Development, Lloyd’s Register

Ντορίνα Παπαδημητρίου, Advocate-Director Group International Business Activities & Financial Services Legal Division, Hellenic Petroleum-Group of Companies

Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Ballas-Pelecanos & Associates L.P.C.

Kostadin Sirleshtov, Partner, Coordinator of the Energy, Projects and Construction Practice for Central and Eastern Europe, CMS Law Firm

Carsten Tolderlund, Partner, Advokat (L), LL.M, Windahl Sandroos & Co

Αλεξία Τροκούδη, Director of Legal Division on Energy Regulation, Hellenic Petroleum-Group of Companies

Αλέξανδρος Τσιρίγος, Partner, KLC Law Firm









Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των χορηγών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ballas-Pelecanos Law Firm, Bernitsas Law, Hellenic Hydrocarbon Resources Management, KLC Law Firm.