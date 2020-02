Στις 18/3 το Hellenic Blockchain Hub (un)conference για το Περιβάλλον και την Ενέργεια

To πρώτο blockchain (un)conference του ΗΒΗ με θέμα την εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain - DLT στο περιβάλλον και την ενέργεια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου, 17:00–20:30 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Innovathens.

Βασικά θέματα που θα συμβούν στο πρώτο μας (un)conference για το περιβάλλον και την ενέργεια είναι η ενεργοποίηση των μελών για την υλοποίηση δράσεων, η παράλληλη ετήσια γενική συνέλευση, καθώς και η ανάδειξη τάσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, καλών πρακτικών και ευκαιριών στον χώρο των αποκεντρωμένων τεχνολογιών.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου για τις τεχνολογίες blockchain στην Ελλάδα, η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων και η ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών & δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία με έμφαση στο περιβάλλον και την ενέργεια που βασίζονται στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες blockchain - DLT.

Στο blockchain (un)conference μπορούν να συμμετέχουν

Κάθε ενδιαφερόμενος για τις νέες τάσεις και την προοπτική της νέας ψηφιακής οικονομίας μέσα από τη χρήση των disruptive τεχνολογιών blockchain (Στελέχη της αγοράς, δημόσιας διοίκησης, προγραμματιστές, φοιτητές κ.α).

Επενδυτές & Δυνητικοί συνεργάτες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση και συνεργασίες με startup εταιρείες στον χώρο των τεχνολογιών blockchain.

Επιχειρήσεις, ομάδες και startup με ιδέες, λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες blockchain.

Τα μέλη και οι φίλοι του Hellenic blockchain Hub

Συμμετοχή και Εγγραφή

Το κόστος συμμετοχής είναι συμβολικό 5–10 ευρώ (με τη μορφή δωρεάς) και περιλαμβάνεται μία δωρεάν μπύρα ενώ μπορείτε κατά τη διαδικασία προμήθειας της πρόσκλησης να δωρίσετε οποιοδήποτε ποσό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του φορέα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

Λογαριασμός: 080/006927-26

IBAN: GR2001100800000008000692726

Αιτιολογία: Επώνυμο Όνομα και id εισιτηρίου.

Παρακαλούμε στείλτε το αποδεικτικό κατάθεσης στο [email protected]

Θα διατεθούν αυστηρά 150 προσκλήσεις με first come — first served από τη διαδικασία εγγραφής

Facebook event: https://www.facebook.com/events/412381586260305/

Σελίδα με πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/hbh-unconfernce-enrgy-environment-ab142b0deb63

Email επικοινωνίας: [email protected]