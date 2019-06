Ρεκόρ παραγωγής ΑΠΕ στη Γερμανία το 'α μισό του 2019 - Υπολείπεται των στόχων ΑΠΕ για το 2030

Ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σημειώθηκε στην Γερμανία το πρώτο μισό του έτους, με το 44% της καταναλισκόμενης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ, σημαντικά υψηλότερο από το 39% της ίδιας περιόδου ένα χρόνο πριν, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία.

Ειδικότερα, οι αρχικές εκτιμήσεις και αναλύσεις των Centre for Solar Energy and Hydrogen Research (ZSW), Federal Association of the Energy και Water Industry (BDEW) δείχνουν ότι τα χερσαία αιολικά παρήγαγαν 55.8 TWh, όταν το πρώτο εξάμηνο του 2018 το αντίστοιχο νούμερο ήταν 47.3 TWh.

Ανάλογη εικόνα είχαμε και στο κομμάτι των υπεράκτιων αιολικών όπου η παραγωγή από 9.2 TWh έφτασε 12.0 TWh, ενώ τα φωτοβολταϊκά παρείχαν 24 TWh από 23 TWh που ήταν η περσινή παραγωγή.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, οι ZSW και BDEW τόνισαν πως οι καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με τα αιολικά να ‘κινούνται’ άνω του μέσου όρου, ενώ ο Μάρτιος καταγράφηκε ως μήνας ρεκόρ για την εν λόγω κατηγορία ΑΠΕ.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής της BDEW Στέφαν Κάπφερ υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως η ευχάριστη έκπληξη που φωτογραφίζουν τα νούμερα δεν θα πρέπει να αποσπάσει την προσοχή από τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά των ΑΠΕ στη Γερμναία. Πρόσθεσε δε, πως για την ώρα, με την υφιστάμενη κατάσταση, η χώρα επιτυγχάνει μόλις 54% μερίδιο ΑΠΕ μέχρι το 2030, λιγότερο δηλαδή από τον στόχο της κυβέρνησης που είναι στο 65% μέχρι το 2030.

Τέλος, επισήμανε πως για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να αρθούν οι όποιοι περιορισμοί στην ανάπτυξη των ηλιακών και χερσαίων αιολικών και να επεκταθούν σημαντικά τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και η υπεράκτια αιολική ενέργεια.